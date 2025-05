Nawrocki deklarował, że stawi się na komisji. Poseł PiS: mam wiedzę, że nie przyjdzie

Nawrocki: zdecydowałem, aby to mieszkanie przekazać na cele charytatywne jednej z organizacji Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Karol Nawrocki deklarował, że "przyjdzie i wykona swoje obowiązki" na sejmowej komisji, która miała zająć się wyjaśnieniem sprawy jego drugiego mieszkania. Dzień przed posiedzeniem obecność Nawrockiego stoi jednak pod znakiem zapytania. - Wedle mojej wiedzy nie przyjdzie - mówił w Wirtualnej Polsce poseł PiS Krzysztof Szczucki.

We wtorek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka wezwała na 9 maja prezesa IPN Karola Nawrockiego, aby przedstawił informacje na temat okoliczności nabycia mieszkania w Gdańsku.

- Przyjdę i wykonam swoje obowiązki. To ciekawe, że marszałek Hołownia dopiero teraz w kampanii wyborczej prosi o to - zadeklarował we wtorek Nawrocki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Szczucki: wedle mojej wiedzy nie stawi się

Dzień przed posiedzeniem komisji okazało się jednak, że wbrew wcześniejszym deklaracjom, Nawrocki nie pojawi się na przesłuchaniu. Informację przekazał w Wirtualnej Polsce poseł PiS Krzysztof Szczucki. - Wedle mojej wiedzy nie stawi się (na komisji - red.). Uważam, że to bardzo dobra decyzja, jeśli się nie stawi. Sam jestem członkiem tej komisji i widzę, że ona jest wykorzystywana politycznie przez kandydata na prezydenta Szymona Hołownię - mówił Szczucki.

Dodał, że "komisja sprawiedliwości i praw człowieka nie ma podstaw prawnych do zajmowania się oświadczeniem majątkowym" kandydata PiS na prezydenta.

Nawrocki o tym, w jaki sposób płacił za mieszkanie panu Jerzemu Źródło: Rymanowski Live

Nawrocki wezwany przed komisję

We wtorek szef komisji sprawiedliwości Paweł Śliz poinformował, że prezydium komisji postanowiło o zwołaniu posiedzenia komisji na 9 maja na godz. 10.30. Komisja wezwała prezesa IPN do przedstawienia informacji nt. "medialnych doniesień dotyczących okoliczności nabycia mieszkania położonego w Gdańsku". Śliz dodał, że oprócz tego, jako poseł skierował do Nawrockiego pismo, aby ten "wyjaśnił tę sprawę i przedstawił konkretne dokumenty: obie zawarte umowy i pełnomocnictwo, którym zgodnie z doniesieniami medialnymi miał się posługiwać".

O zwołanie posiedzenia komisji apelował marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który stwierdził, że Nawrocki powinien wyjaśnić swój stan majątkowy przed sejmową komisją sprawiedliwości. "Poprosiłem przewodniczącego Pawła Śliza o działanie w tej sprawie" - napisał Hołownia na portalu X.

Działamy szybko. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do złożenia wyjaśnień w sejmowej komisji sprawiedliwości na 9 maja. Oczywiście jawnie i publicznie. pic.twitter.com/3KD0q4GqDC — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) May 6, 2025 Rozwiń

W środę Nawrocki poinformował, że przekaże mieszkanie w Gdańsku na cele charytatywne.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo