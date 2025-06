Spotkanie Karola Nawrockiego i Andrzeja Dudy Źródło: TVN24

"Odbyłem bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z Prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Rozmawialiśmy o bliskich relacjach sojuszniczych i partnerskich stosunkach politycznych" - napisał we wtorek Karol Nawrocki w serwisie X.

Poinformował, że zaprosił prezydenta USA do Polski i otrzymał też zaproszenie do spotkania w Białym Domu w Waszyngtonie. "Niech Bóg błogosławi Polskę, niech Bóg błogosławi Amerykę" - dodał po angielsku we wpisie.

Spotkanie Trump-Nawrocki

Karol Nawrocki spotkał się jeszcze w trakcie kampanii wyborczej z prezydentem Stanów Zjednoczonych. 1 maja przybył do Waszyngtonu, a świat obiegło jego zdjęcie z Trumpem w Gabinecie Owalnym Białego Domu. Nawrocki spotkał się też w Ogrodzie Różanym m.in. z szefem dyplomacji USA Marco Rubio i wysłuchał przemówienia Trumpa.

W piątek 6 czerwca o rozmowie telefonicznej z prezydentem USA informował urzędujący jeszcze prezydent Andrzej Duda. Jak relacjonował, dotyczyła ona spraw bezpieczeństwa Polski i regionu.

"Zapewniłem Prezydenta Trumpa, że zwycięstwo Karola Nawrockiego w polskich wyborach daje gwarancję ciągłości polityki państwa w jej kluczowych wymiarach - zwłaszcza w zakresie kontynuacji znakomitych relacji transatlantyckich oraz ścisłej współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi, zarówno instytucjonalnie, jak i osobiście z Prezydentem Trumpem" - napisał wówczas Andrzej Duda w mediach społecznościowych.

