"Wobec spotkania Orbana ze zbrodniarzem". Rzecznik o zmianach w planie wizyty prezydenta

Karol Nawrocki poleci na Węgry w najbliższą środę. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz informował w niedzielę rano, że w związku z wizytą Viktora Orbana w Moskwie i jej kontekstem, prezydent Karol Nawrocki "zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu".

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz został zapytany w niedzielnej "Kawie na ławę" w TVN24, co się stało, że Nawrocki jednak nie spotka się z węgierskim premierem.

Leśkiewicz odparł, że wizyta na Węgrzech była planowana wiele tygodni temu i miała przede wszystkim skupiać się wokół spotkania w formacie Grupy Wyszehradzkiej z prezydentami Czech, Słowacji i Węgier. Dodał, że "drugiego dnia miało dojść do spotkania w ramach oficjalnej wizyty z prezydentem Węgier i z premierem Węgier".

- Wobec tego, do czego doszło w piątek, a więc spotkania premiera Orbana ze zbrodniarzem Putinem, oczywistym jest, że pan prezydent odwołał tę wizytę i nie spotka się z premierem Orbanem - powiedział rzecznik.

Na uwagę, że od 2022 roku, a więc od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, dochodziło już do spotkania Orbana z Putinem, rzecznik prezydenta odpowiedział, że "mamy sytuację, w której być może, miejmy nadzieję, że rozmowy pokojowe dotyczące zakończenia wywołanej przez Federację Rosyjską wojny na Ukrainie wchodzą w decydującą fazę".

- Więc oczywiste jest, że w sytuacji, w której w piątek premier Orban spotyka się z Putinem, rozmawiają o kwestiach energetycznych, o kwestiach współpracy węgiersko-rosyjskiej, o kwestiach obejścia sankcji, pan prezydent nie spotka się z premierem Orbanem i ta wizyta zostaje skrócona tylko do jednodniowego spotkania w ramach Grupy Wyszehradzkiej - dodał.

Leśkiewicz mówił też, że "oczywistym też dla nas jest i dla pana prezydenta, co też wyraźnie artykułował wielokrotnie, że sprawa pokoju na Ukrainie jest kluczowa".

- Sprawa rozwiązania konfliktu na Ukrainie z udziałem Ukrainy i z decydującym głosem Ukrainy jest rzeczą kluczową i jest dla nas polską racją stanu. To jest rzecz naturalna od samego początku - dodał.

Horała: nie zgadzamy się w sprawie stosunku Orbana wobec Rosji

Poseł PiS Marcin Horała mówił, że "mamy z Węgrami i w Viktorem Orbanem wiele spraw, w których się zgadzamy, a w sprawie jego stosunku wobec Rosji się drastycznie nie zgadzamy". Dodał, że "nie mamy problemu, żeby to powiedzieć".

Biedroń: prezydent na szczęście zmienił zdanie

Europoseł Lewicy Robert Biedroń powiedział, że prezydent "na szczęście zmienił zdanie". - Trzeba by się z koniem na głowy pozamieniać, żeby dzisiaj się spotykać z Orbanem - ocenił. - Wszystkie ciepłe słowa prezydenta, czy PiS-u o Orbanie dzisiaj wam się czkawką odbijają - dodał zwracając się do przedstawiciela kancelarii prezydenta oraz posła PiS.

Zaapelował też do Nawrockiego, "żeby przestać atakować Unię Europejską". - On częściej atakuje Unię Europejską niż Federacją Rosyjską - dodał.

