Nawrocki: nie widzę możliwości, żeby teraz Ukraina weszła do NATO

Karol Nawrocki, kandydat PiS na prezydenta, powiedział, że nie widzi "formalnej ani prawnej możliwości" do tego, żeby Ukraina weszła do NATO, gdy znajduje się w stanie wojny. - Podobnie jak przy akcesji do Unii Europejskiej, która powinna odbyć się z całą pewnością nie w sposób bezwarunkowy - dodał. Dzień wcześniej na ten sam temat wypowiadał się jego główny konkurent Rafał Trzaskowski.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w środę, że rozmawiał z Putinem między innymi o wojnie w Ukrainie. Według jego relacji obaj przywódcy zgodzili się, że chcą powstrzymać śmierć żołnierzy rosyjskich i ukraińskich w wojnie na Ukrainie. Uzgodnili też natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji pokojowych.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział w czwartek, że Ukraina nie zaakceptuje żadnych dwustronnych porozumień o swoim losie zawartych przez Moskwę i Waszyngton bez udziału Kijowa.

Natomiast sekretarz obrony USA Pete Hegseth mówił podczas spotkania w Brukseli, że członkostwo Ukrainy w NATO jest "nierealistyczne", podobnie jak jej powrót do granic sprzed 2014 roku.

Nawrocki: w stanie wojny Ukraina nie może wejść do NATO

Do sytuacji wokół Ukrainy, w tym między innymi do wypowiedzi Hegsetha, odniósł się w czwartek kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki.

- Od samego początku mówiłem, że oczywiście w stanie wojny Ukraina nie może wejść do NATO, bo zgodnie z artykułem 5 oznaczałoby to, że wszystkie państwa NATO są w czasie wojny. Nie jestem od tego, aby komentować słowa amerykańskiego ministra obrony narodowej. Ameryka prowadzi swoją politykę. Z tej suwerenności często na arenie międzynarodowej, dyplomatycznej korzysta. Nie jestem recenzentem ministra obrony narodowej Stanów Zjednoczonych - powiedział.

Kandydat PiS na prezydenta mówił, że nie widzi "formalnej ani prawnej możliwości" do tego, żeby Ukraina weszła do NATO, kiedy znajduje się w stanie wojny. - Podobnie jak przy akcesji do Unii Europejskiej, która powinna odbyć się z całą pewnością nie w sposób bezwarunkowy - dodał.

Nawrocki: to pokazuje, że Polska nie liczy się na arenie międzynarodowej

Prezes IPN został też zapytany czy nie boi się, że sytuacja, w której USA i Rosja mogą dogadywać się co do przyszłości Ukrainy bez samej Ukrainy, jest niebezpieczna także dla Polski.

- Przede wszystkim ubolewam nad tym, że polski rząd na czele z Donaldem Tuskiem nie jest tak rozpoznawalny na arenie międzynarodowej, aby uczestniczyć w rozmowach negocjacyjnych. To jest przykre dla mnie, jako dla Polaka. Reprezentuję interes państwa polskiego i będę reprezentował interes państwa polskiego. A dzisiejszy rząd, który tyle mówi o swoich relacjach międzynarodowych, nie jest w ogóle przedmiotem, ani tym bardziej podmiotem, jakichkolwiek ustaleń negocjacyjnych - stwierdził Nawrocki.

Jego zdaniem "to pokazuje, że Polska na arenie międzynarodowej po prostu się nie liczy, a z całą pewnością nie jest partnerem dla Stanów Zjednoczonych w tych dyskusjach". - Myślę, że przed przyszłym prezydentem Polski stoi ogromne zadanie zbudowania relacji ze Stanami Zjednoczonymi i wprowadzenia Polski do pierwszego stołu negocjacyjnego w sprawach, które dotyczą naszej najbliższej granicy - dodał.

Wcześniej, w sobotę, Nawrocki mówił na spotkaniu w Suwałkach, że odkąd jest prezesem Instytutu Pamięci Narodowej wspiera Ukrainę, ale - według niego - kraj, który nie pozwala na pochowanie polskich ofiar, nie może być częścią wspólnoty europejskiej. Wcześniej deklarował, że do czasu rozwiązania sprawy "ekshumacji ofiar ludobójstwa wołyńskiego" nie widzi przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej i w NATO.

Trzaskowski: miejsce Ukrainy jest w NATO, a nie w łapach Putina

O sprawie ukraińskiej i możliwych rozstrzygnięć dotyczących zakończenia wojny mówił w środę także główny kontrkandydat Nawrockiego w wyborach prezydenckich, Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej.

- Do tej pory mieliśmy zgodę polityczną ponad podziałami, że miejsce Ukrainy jest w Europie i ta zgoda nie była kwestionowana. Dopiero mój kontrkandydat (Karol Nawrocki) ją zaczął kwestionować. Trzeba tłumaczyć wszystkim, że miejsce Ukrainy jest w NATO, a nie w łapach Putina - mówił.

- Nie możemy dopuścić do tego, żeby ta wojna zakończyła się bez udziału Ukrainy i żeby Ukraina nie zaakceptowała tych wszystkich warunków - podkreślił Trzaskowski. Dodał też, że opłaca się nam to, "żeby Putin zrozumiał, że do samego końca jesteśmy twardzi, zdecydowani".

Trzaskowski: miejsce Ukrainy jest w NATO, a nie w łapach Putina TVN24

Autorka/Autor:mjz/gp

Źródło: TVN24