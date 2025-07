W Ukrainie, w Puźnikach, rozpoczęły się prace przed ekshumacją ofiar rzezi wołyńskiej Źródło: Andrzej Zaucha/Fakty TVN

W 82. rocznicę rzezi wołyńskiej prezydent elekt Karol Nawrocki wziął udział w uroczystościach upamiętnienia ofiar ludobójstwa w Chełmie, gdzie ma powstać Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Wygłosił tam przemówienie. - My, Polacy, mamo prawo do tego, by pamiętać o ludobójstwie wołyńskim niezależnie od zmieniających się czasów i okoliczności. I będziemy pamiętać - oświadczył.

Mówił też, że "nie ma narodów wybranych do przeżywania swojego cierpienia z przeszłości". - Nie możemy zgodzić się na to, że odmawia się nam, Polakom, prawa do pochowania ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Bo nie o zemstę oni wołają: wołają o krzyż, wołają o grób, wołają o pamięć. I jako przyszły prezydent Polski jestem zobowiązany mówić ich głosem. Nikt mnie z tego nie zwolni - kontynuował.

Nawrocki apeluje do Zełenskiego

W swoim przemówieniu prezydent elekt zwrócił się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz ambasadora Ukrainy w Polsce Vasyla Bodnara.

Karol Nawrocki podczas obchodów 82. rocznicy "Krwawej niedzieli" w miejscu planowanej budowy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie Źródło: PAP/Wojtek Jargiło

- Jeszcze raz, panie ambasadorze, jako prezydent elekt, chciałem oficjalnie zwrócić się do ekscelencji i prezydenta Zełenskiego o możliwość podjęcia pełnoskalowych ekshumacji na Wołyniu. Polacy czekają na tę prawdę, a (...) rodziny wołyńskie wciąż cierpią w związku z traumą, która wydarzyła się 82 lata temu - powiedział. Zdaniem Nawrockiego, podjęcie się tego jest konieczne, aby Polska i Ukraina "pojednały się tak naprawdę" i "za sprawą prawdy".

