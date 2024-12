"Mnie bardzo ciekawi szelmowski uśmiech pana prezydenta"

Zapowiedzi o niezależności Karola Nawrockiego brzmią kabaretowo - ocenił w "Kawie na ławę" w TVN24 europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek, mówiąc o kandydacie PiS na prezydenta. Joanna Mucha (Polska 2050) stwierdziła, że "to człowiek, który całą swoją karierę zawodową zawdzięcza PiS". Zdaniem posła Konfederacji Stanisława Tyszki, Nawrocki "zostanie wymieniony". Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka ucinała z kolei, że to nie jest prezydenckie zadanie, żeby deklarować wsparcie dla któregokolwiek z kandydatów.

Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej i były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, został w zeszłą niedzielę ogłoszony kandydatem PiS na prezydenta. PiS przedstawia Nawrockiego jednak jako kandydata "obywatelskiego" i "bezpartyjnego". Nawrocki nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości ani żadnej innej partii. Prezesowi IPN zabrania tego ustawa.

- My nie lekceważymy Karola Nawrockiego i poważnie go traktujemy, natomiast widzimy ten teatr, który stoi za ogłoszeniem go jako kandydata obywatelskiego - powiedziała w "Kawie na ławę" w TVN24 Dorota Łoboda (KO). - Rozumiem, że zadecydował prezes Kaczyński jako obywatel, ma do tego prawo - dodała.

Śmiszek: przejawy obywatelskości za rządów PiS były tłumione

Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek ocenił, że "zapowiedzi o niezależności pana Nawrockiego brzmią kabaretowo".

- Ale jeszcze bardziej perfidnie brzmi ta zapowiedź obywatelskości. Pamiętam rządy Prawa i Sprawiedliwości w latach 2015-2023, kiedy wszystkie właściwie przejawy obywatelskości były tłumione i były tak naprawdę spychane na margines - dodał.

Śmiszek: ten numer nie przejdzie TVN24

"Całą swoją karierę zawodową zawdzięcza PiS"

- Mam wrażenie, że odgrywamy jakąś rolę, bo wszyscy mamy pełną świadomość, że to jest kandydat z krwi i kości PiS-owski. To jest człowiek, który całą swoją karierę zawodową zawdzięcza PiS. I stanowisko w muzeum w Gdańsku i stanowisko w IPN. To są wszystko decyzje, które zostały podjęte przez PiS - powiedziała Joanna Mucha (Polska 2050-Trzecia Droga).

Zauważyła, że "PiS w ogóle nie kryje się z tym, że to jest kandydat, który wyszedł im z badań". Dodała, że to jest człowiek, który będzie reprezentował takie poglądy, jakie wyjdą z badań". Zaznaczyła, że problem polega na tym, że "nie wiadomo, jakim będzie później prezydentem".

Tyszka: Nawrocki zostanie wymieniony

Poseł Konfederacji Stanisław Tyszka stwierdził, że "to kandydatura wyciągnięta z teczki przez Jarosława Kaczyńskiego".

Ocenił, że Nawrocki "zostanie wymieniony". - Wszyscy już widzą, że to jest kandydat niestety słaby, widzimy, że to jest człowiek, którego przede wszystkim poglądów nie znamy i to jest trochę niebezpieczne. Nie wiemy, co on właściwie chce zrobić - powiedział.

Horała: Nawrocki w swoich poglądach jest nam bliski

Marcin Horała (PiS) zauważył, że Nawrocki nigdy nie był członkiem PiS. - Może być tak, że ktoś nie będący członkiem partii, nie pełniący funkcji partyjnych, będący niezależnym urzędnikiem jednocześnie w swoich poglądach, zapatrywaniach, jest nam bliski i uznajemy, że go będziemy popierać - przekonywał.

Powiedział, że "od Polaków jest oczekiwanie, żeby głowa państwa była osobą nieco o krok do tyłu, jeśli chodzi o partyjne spory".

Horała: Nawrocki w swoich poglądach jest nam bliski TVN24

Paprocka: to nie jest prezydenckie zadanie, żeby deklarować wsparcie dla któregokolwiek z kandydatów

Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała, że "to już w ogóle nie jest prezydenckie zadanie, żeby jasno stawać po stronie i deklarować wsparcie dla któregokolwiek z kandydatów". - Szczególnie, że kampania zaczęła się wyjątkowo wcześnie. Przed nami tak naprawdę pół roku. Patrząc chłodnym okiem na kalendarz, wybory będą prawdopodobnie 18 maja, czyli ten wyścig jest jeszcze bardzo długi - mówiła.

- O ile pamiętam, użył pan prezydent określenia, że jest to ciekawy kandydat (Nawrocki - red.) i niech walczy - powiedziała.

Paprocka została zapytana o sytuację sprzed kilku dni, kiedy prezydent zapomniał, jak nazywa się kandydat PiS na prezydenta. Dopytywana, czy nie było to zapomnienie znaczące, odparła: - Mnie bardzo ciekawi ten szelmowski uśmiech pana prezydenta w tym momencie.

Prezydent Andrzej Duda zapomniał, jak nazywa się kandydat PiS na prezydenta TVN24

