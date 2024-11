Kamiński: wybór Sikorskiego na nowo otworzy dyskusję o wspólnym kandydacie

Jeżeli Radosław Sikorski byłby kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, będę zwolennikiem tego, byśmy wszyscy, łącznie z Szymonem Hołownią, dogadali się wokół tej kandydatury - powiedział w TVN24 wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (Unia Europejskich Demokratów, Trzecia Droga).

W środę w "Rozmowie Piaseckiego" wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (Unia Europejskich Demokratów, Trzecia Droga) odniósł się do potencjalnych kandydatur w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

- Kandydatem Trzeciej Drogi na prezydenta jest Szymon Hołownia. Tak byliśmy co do tego dogadani i nie nastąpiło nic, co miałoby to zmienić - powiedział.

Odniósł się też do potencjalnego kandydata Koalicji Obywatelskiej. - Panie redaktorze, możemy się założyć, jeżeli pan mnie dalej będzie zapraszał, to jeżeli Rafał Trzaskowski będzie kandydatem Platformy na prezydenta, to bankowo jednym z głównych tematów tej kampanii będą tematy światopoglądowe - ocenił.

Jednocześnie stwierdził, że "wybór Radosława Sikorskiego na kandydata na prezydenta Platformy otworzy na nowo dyskusję o wspólnym kandydacie".

- Jeżeli byłby Radosław Sikorski, będę zwolennikiem tego, byśmy wszyscy, łącznie z Szymonem Hołownią, dogadali się wokół tej kandydatury. I co więcej, uważam, że są na to ogromne szanse - dodał.

- Sikorski ma nieporównanie większe szanse zdolności koalicyjnych dla Platformy Obywatelskiej, ale to jest decyzja Platformy. I my sobie z tym poradzimy. To znaczy, jeżeli Platforma wybierze Rafała Trzaskowskiego, atuty Szymona Hołowni w partyjnym pojedynku PO-PiS są oczywiste. On jest spoza tego pojedynku - stwierdził Kamiński.

Kamiński: po zwycięstwie Trumpa Kaczyński zaczął wierzyć w zwycięstwo

Gość "Rozmowy Piaseckiego" odniósł się również do potencjalnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości. - Mam wrażenie, że każdy będzie trudny, bo z PiS-u - stwierdził.

- Oczywiście takie kandydatury typu były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak czy inne stricto PiS-owskie są oczywiście łatwiejsze dla nas niż kandydat, który będzie udawał, że nie jest tak do końca PiS-owski - zaznaczył.

- Skracając, Karol Nawrocki (prezes IPN - red.) trudniejszy niż Przemysław Czarnek czy Mariusz Błaszczak? - dopytywał Konrad Piasecki.

- Na pewno tak - odparł Kamiński.

- Uważam w dalszym ciągu, że Błaszczak byłby kandydatem, który by rozwiązał najwięcej problemów Jarosławowi Kaczyńskiemu. Problem polega na tym, że po zwycięstwie Trumpa prezes PiS zaczął bardzo poważnie wierzyć w zwycięstwo w wyborach prezydenckich - powiedział.

- W związku z tym Kaczyński dla zdobycia prezydentury jest gotów pójść na daleko idące kompromisy wewnątrz swojego ugrupowania, żeby było jasne, nie z kimś na zewnątrz - dodał.

Zdaniem gościa TVN24 "Kaczyński odzyskał wiarę w to, że oni mogą wrócić do władzy". - I to jest dla nas potwornie niebezpieczne. I z jakichś powodów oni chcą ustawić tę kampanię prezydencką na osi sporu światopoglądowego. Z racji, że oni tego chcą, my musimy chcieć ustawić tę kampanię na zupełnie innej osi - podkreślił.

Autorka/Autor:pp/kab

Źródło: TVN24