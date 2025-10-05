Młoda mistrzyni z Polski. W szachy "gra pół życia"

Julia Szczurek ze złotym medalem w mistrzostwach Europejskiej Unii Szachowej Źródło: TVN24

Pod koniec sierpnia 10-letnia Julia Szczurek zdobyła złoty medal w mistrzostwach Unii Europejskiej w szachach klasycznych w Czechach, których organizatorem była Europejska Unia Szachowa. W rozmowie z reporterem TVN24 Jerzym Korczyńskim opowiadała o swojej pasji. - Zaczęłam grać w wieku pięciu lat, więc to już pół mojego życia - przekazała.

Julia Szczurek Źródło: Madalena Szczurek

Pytana, co takiego niezwykłego jest w szachach, odparła, że "trzeba być bardzo cierpliwym" i "musi dużo myśleć".

"Zapamiętuję bardzo dużo rzeczy"

Jak Julia trenuje, aby być mistrzynią? - Codziennie robię zadania. W tygodniu mam około sześć godzin zajęć - mówiła. Zadania, jak przekazała Julia, polegają na tym, że na rozrysowanej szachownicy z figurami należy znaleźć najlepszy możliwy ruch.

Mistrzyni mówiła również, w czym pomagają jej szachy w codziennym życiu. - Zapamiętuję bardzo dużo rzeczy i na przykład, jak czasami mam się uczyć jakiegoś wiersza, to wtedy bardzo szybko go zapamiętuję - przekazała.

Oświadczyła również, że chciałaby związać z szachami swoje przyszłe życie zawodowe. - Bardzo chciałabym być na przykład sędzią na turniejach - powiedziała.

10-letnia Julia Szczurek zwyciężyła w mistrzostwach Europejskiej Unii Szachowej Źródło: Magdalena Szczurek

O szachowe hobby córki była również pytana jej mama, Magdalena Szczurek. - Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy w szachach klasycznych są często w zbliżonych do siebie terminach. Następują jedne po drugich, więc tu mówimy tak naprawdę o wycięciu powiedzmy czterech do pięciu tygodni w roku (szkolnym - red.) - powiedziała.

