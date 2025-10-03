Sikorski: nie mam zakładników na wymianę Źródło: TVN24

W piątek resort podkreślił w komunikacie, że nadal utrzymuje się ryzyko czasowego wstrzymania ruchu w przestrzeni powietrznej nad Jordanią, a także ryzyko zamknięcia lądowych przejść granicznych z Izraelem.

Dzień wcześniej szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski przypomniał, aby nie ignorować rekomendacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podkreślił, że ci, którzy decydują się na wyjazdy w rejony niebezpieczne, "robią to na własną odpowiedzialność".

W najnowszym komunikacie także czytamy, że w regionie Bliskiego Wschodu nie ustają napięcia, a także konflikty zbrojne oraz incydenty terrorystyczne.

"Zjawiska te jak dotąd nie dotyczą obszaru Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, tylko państw ościennych, w tym rejonów przygranicznych poza samą Jordanią. W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji wokół Jordanii, nadal możliwe są zakłócenia w podróży, w tym odwołania lotów oraz czasowe zamknięcia przestrzeni powietrznej" - podkreśliło MSZ.

Ministerstwo dodało, że "ogólna sytuacja bezpieczeństwa w kraju pozostaje stabilna", ale należy również liczyć się z możliwością wystąpienia demonstracji i protestów, a lądowe przejścia graniczne mogą zostać zamknięte bez uprzedzenia.

MSZ prosi o zachowanie szczególnej ostrożności w Jordanii

MSZ zaapelowało, aby podczas pobytu w Jordańskim Królestwie Haszymidzkim zachować szczególną ostrożność. "W sytuacji kryzysowej bezwzględnie stosuj się do zaleceń władz miejscowych oraz śledź komunikaty urzędu" - radzi ministerstwo.

W komunikacie podano numer alarmowy jordańskiego Państwowego Centrum ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (National Center For Security and Crises Management): 911 oraz numer telefonu do konsula dyżurnego Ambasady RP w Ammanie: +962 799440633.

Mapa krajów oznaczonych najwyższym stopniem zagrożenia przez MSZ. Stan na lipiec 2025 Źródło: PAP/ Mateusz Krymski

MSZ zaznaczyło, że Międzynarodowe Lotnisko Królowej Alii w Ammanie działa obecnie bez zakłóceń. Jedyne bezpośrednie połączenie lotnicze z Polską realizowały dotychczas Ryanair i Wizz Air - informacje na temat statusu lotu (w tym dotyczące zawieszenia lub wznowienia połączeń) należy pozyskiwać bezpośrednio u przewoźników.

Ministerstwo prosi, aby przed podróżą zagraniczną zarejestrować się w systemie Odyseusz. Pozwoli to na kontakt ze strony MSZ w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji za granicą.

