Polska

Joanna Mucha o Polsce 2050 i Centrum. "Żaden z tych projektów nie jest polityczny"

Joanna Mucha Piasecki
Mucha o Polsce 2050 i Centrum
Źródło: TVN24
Żaden z tych projektów nie jest w tej chwili polityczny, czyli nie jest projektem na to, żeby uczestniczyć w sprawowaniu władzy w Polsce na poważnie - powiedziała w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona pytana o Polskę 2050 i stowarzyszenie Centrum.

Joanna Mucha została zapytana we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego", dlaczego nie pozostała w Polsce 2050, ani nie zdecydowała się dołączyć po rozłamie do stowarzyszenia Centrum. - Dlatego, że żaden z tych projektów nie jest w tej chwili projektem politycznym, czyli nie jest projektem na to, żeby uczestniczyć w sprawowaniu władzy w Polsce na poważnie - powiedziała.

Mówiąc o Polsce 2050, oceniła, że "ta szeroka partia tak czy inaczej już była bardzo trudnym projektem politycznym". - Nie wykorzystała swoich szans w moim przekonaniu, bo my powinniśmy być rzeczywiście tym środowiskiem centrowym, które pokazuje, że można inaczej niż w polaryzację - dodała.

- Generalnie uważam, że my dzisiaj jako politycy demokratyczni powinniśmy dokonać takiego bardzo głębokiego zwrotu, czyli odwrócić się plecami od PiS-u i Konfederacji. Bo dzisiejsza polityka, słyszę od moich kolegów z Koalicji Obywatelskiej, dwukrotnie już to słyszałam gdzieś w kuluarach, że w Koalicji Obywatelskiej padło takie hasło, że naszą strategią jest reagowanie. Reagowanie nie jest strategią - mówiła posłanka.

Dodała, że brakuje narzucania narracji. Przekonywała, że "powinniśmy zacząć mówić o tym, co jest ważne dla ludzi, dla Polaków".

Joanna Mucha
Hołownia "popełnił bardzo wiele błędów"

Pytana, czego brakuje dzisiejszej Polsce 2050, żeby to robiła, powiedziała, że trzyma kciuki, "żeby poszła taką ścieżką". - Bardzo chciałabym za pół roku powiedzieć: świetnie wyszło, wypalił ten projekt, ale ja w to po prostu nie wierzę - przyznała.

Według Muchy, jest "problem polityczny i personalny".

Oceniła również, że Szymon Hołownia, założyciel Polski 2050 "popełnił bardzo wiele błędów".

- Ten projekt miał szansę i miał sens wtedy, kiedy to były dwa skrzydła, dwa płuca - ja czasami mówię - czyli z jednej strony to bardziej myślące właśnie o ludziach, z drugiej strony to bardziej liberalne. W momencie, kiedy to się rozpadło na dwie części, jest rola dla Centrum, żeby odbierać głosy Konfederacji, jest rola dla tego drugiego projektu, dla Polski 2050, żeby gromadzić głosy z centrum. Ale żadna z tych partii moim zdaniem nie będzie projektem politycznym polegającym na tym, że w przyszłości będzie uczestniczyła w procesach rządzenia - mówiła.

- Wydaje mi się, że raczej będzie poszukiwanie sojuszów po to, żeby, żeby utrzymać się na scenie politycznej. Ale też obawiam się, że nie będzie tutaj wielkiego zwycięstwa - dodała.

"Wielki ferment" o logo. "Nie wiedział nawet sam Hołownia"

Mucha: jest Koalicja Obywatelska i podległe partyjki

Mucha oceniła również, że "nie ma koalicji". - Jest Koalicja Obywatelska i są podległe partyjki - powiedziała.

Zwróciła uwagę, że "nie ma spotkań koalicyjnych". - Nawet te, które były, to były zupełnie pojedyncze i one też nie prowadziły do jakichś uzgodnień. Jeśli partie próbują przepychać się z różnymi swoimi projektami, to jest to zawsze układ pomiędzy panem premierem i tą propozycją, a nie koalicji - mówiła posłanka.

Dodała, że Tusk ma "silną pozycję". 

Pytana, czy w tym układzie koalicja "doczłapie" do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, odparła: Tak, doczłapie, to jest bardzo dobre sformułowanie.

- Pytanie, jaki uzyska wynik w tych wyborach - dodała. Według posłanki "bez silnego centrum nasza strona demokratyczna nie wygra tych wyborów". 

"Nie ma koalicji, jest Koalicja Obywatelska i podległe partyjki"

Justyna Sochacka
