Lichocka odwołana z funkcji wiceprzewodniczącej komisji kultury. Efekt "słynnego i haniebnego gestu"

Burza na sali sejmowej po geście posłanki PiS

"Gest niegodny posła"

Zdaniem Tomasza Zimocha z Koalicji Obywatelskiej gest pokazany na sali plenarnej jest "niegodny posła, ale najsmutniejsze jest to, w jaki sposób posłanka Lichocka tłumaczyła się z tego, co zrobiła". Przyznał, że dziwi się, że do tej pory Lichocka nie zrezygnowała z funkcji wiceprzewodniczącego. Jak mówił, "to by było najlepsze, najrozsądniejsze załatwienie całej tej sprawy".

Tarczyński: Lichocka jest oddana kulturze i mediom. Gest nie był obraźliwy

"Straciła mandat do tego, by reprezentować komisję"

Poseł Piotr Adamowicz dodał, że Lichocka "straciła mandat do tego, by reprezentować komisję kultury". - Swoim zachowaniem w parlamencie obraziła nie tylko opozycję, nie tylko parlamentarzystów, ale też osoby, które z nadzieją spoglądały na debatę, kiedy dyskutowaliśmy, czy dwa miliardy złotych przekażemy na onkologię, czy dwa miliardy złotych zostanie przeznaczone na propagandę w telewizji publicznej - zwrócił uwagę. Iwona Śledzińska-Katarasińska powiedziała, że sądziła, że Lichocka zrozumie niestosowność swojego zachowania i sama zrezygnuje z funkcji wiceprzewodniczącej komisji. - Doszło do głosowania. Pani poseł nie było na posiedzeniu, nie zabrała głosu także zdalnie, więc nie mogliśmy wysłuchać jej argumentów - przypomniała. Śledzińska-Katarasiński zapewniła też, że Komisja zaproponowała skontaktowanie się z Lichocką i "możliwość bardziej honorowego wyjścia z sytuacji", ale - jak dodała - "to wszystko nie spotkało się z odzewem zainteresowanej", co miało zaważyć na wyniku głosowania. - W komisji kultury jestem, w różnej roli, przez wszystkie swoje kadencje. Nie pamiętam sytuacji, w której musiałaby dochodzić do głosowania nad odwołaniem kogokolwiek z prezydium komisji, a jeśli zachodziły nadzwyczajne okoliczności, ta osoba rezygnowała sama - przypomniała posłanka, która w Sejmie zasiada dziewiątą kadencję. Wyraziła nadzieję, że z Joanną Lichocką jako szeregową członkinią komisji kultury będzie się "znacznie lepiej pracowało". Według Wojciecha Króla, błędem Lichockiej było nieprzyznanie się do wykonania "słynnego i haniebnego gestu". - To dzisiejsze głosowanie w komisji pokazało jedno: że jeśli opozycja się zmobilizuje, to potrafi odnieść sukces - stwierdził Król.