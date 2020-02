Marek Magierowski wziął udział we wtorek w IV Polsko-Izraelskiej Konferencji w Jerozolimie. W spotkaniu uczestniczył też ambasador Polski w Szwajcarii Jakub Kumoch. W dyskusji po stronie izraelskiej udział wzięli dyrektor działającego w ramach instytutu Jad Waszem Centrum Badań nad Holokaustem w Polsce profesor Havi Dreifuss oraz historyk Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie Jehuda Bauer.

"Nie wszyscy Polacy byli bohaterami. Wielu było zdrajcami, którymi gardzimy"

- Gdy spotykam się z młodymi ludźmi w Izraelu, nie uciekam od przeszłości. Nie ukrywam przed nimi antysemityzmu, pogromów czy faktów o Polakach, którzy w czasie wojny zachowywali się nieludzko - powiedział ambasador RP Marek Magierowski, którego słowa cytuje we wtorek "Jerusalem Post".

"Nikt nie wini Polski za czyny Niemców, ale Polska powinna wziąć odpowiedzialność za czyny Polaków"

- Nikt nie wini Polski za czyny Niemców, ale Polska powinna wziąć odpowiedzialność za czyny Polaków - powiedziała. Jak dodała, jest to część historii, która powinna zostać zbadana i przedyskutowana.

"To był okropny błąd, zupełnie zniekształcający historię"

- To był okropny błąd, zupełnie zniekształcający historię. To nasza wina - mówił Bauer.

Odpierał jednocześnie pojawiające się zarzuty, że błędy były wynikiem presji ze strony Rosji. - Tu nie było żadnej konspiracji, żadnych zewnętrznych wpływów. To był wewnętrzny błąd i przyznajemy się do tego - powiedział.

"Jeśli jesteś wystarczająco bogaty, możesz kupić narrację"

"Jerusalem Post" cytuje także słowa dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomira Dębskiego, który powiedział, że obecnie mamy do czynienia z "sytuacją, gdy przyszłość jest pewna, ale przeszłość wydaje się być nieprzewidywalna".

- Jeśli jesteś wystarczająco bogaty, możesz kupić narrację. Możesz kupić historyków, dziennikarzy, partie polityczne, by zmusić ich do mówienia niewiarygodnej nieprawdy. Na nas spoczywa dostarczenie prawdy do przyszłych pokoleń - powiedział Dębski.