Jaśmina. Polityczna aplikacja na komórki, którą przedstawił Szymon Hołownia. Co o niej wiemy?

Jaśmina to nowa aplikacja zaprezentowana w sobotę przez Szymona Hołownię. Lider ruchu Polska 2050 mówił, że jest to pierwsza polityczna aplikacja w Polsce. Za jej pomocą będą odbywały się plebiscyty dotyczące różnych kwestii funkcjonowania państwa, a ich wyniki staną się częścią oficjalnego programu Polski 2050. Głosowania na razie będą dostępne jedynie dla członków stowarzyszenia, a pierwsze z nich już trwa. Poseł koła Polska 2050 Michał Gramatyka przekazał, że nowe narzędzie daje dostęp do dokumentów programowych, a także będzie podawało bieżące i zweryfikowane informacje. Przedstawił też inne szczegóły na temat Jaśminy.

Na pierwszym kongresie ruchu Polska 2050 lider formacji Szymon Hołownia zaprezentował aplikację polityczną Jaśmina. Przekonywał, że narzędzie to "odmieni polską politykę" i zwracał uwagę, że jest to pierwsza polska aplikacja polityczna. - Ja już ją mam u siebie w telefonie. Mam nadzieję, że wy zaraz też będziecie mieć - powiedział do zgromadzonych.

Jaśmina - gdzie pobrać aplikację?

Hołownia przekazał, że aplikację można już ścignąć ze sklepu App Store, a nieco później, ale jeszcze tego samego dnia, będzie to możliwe także z Google Play. Po godzinie 17, w momencie publikacji tekstu, aplikacja nadal nie była dostępna w tym sklepie.

Jak mówił lider Polski 2050, aplikacja "da możliwość głosowania w ważnych dla Polski sprawach, a za chwilę będzie informowała o eventach odbywających się w okolicy, o tym, co warto dzisiaj zrobić". - Będzie podawała porady, będzie próbowała być z wami jak najbliżej tak, byśmy korzystając z tego, że jesteśmy cyfrowym społeczeństwem, mogli budować jak najlepszą, jak najbardziej demokratyczną i rozmawiającą ze sobą Rzeczpospolitą - dodał.

Pierwsze głosowanie za pomocą aplikacji Jaśmina

Pierwszym sprawdzianem dla Jaśminy ma być głosowanie wszystkich członków stowarzyszenia Polska 2050, które ma trwać do niedzieli do godziny 18. Jak wyjaśniał Hołownia, członkowie stowarzyszenia otrzymali już na swoje maile linki do głosowania. Będzie ono dotyczyć zakazu handlu w niedzielę. Wszyscy członkowie Polski 2050 za pomocą Jaśminy zdecydują, czy ustawę o zakazie handlu w niedzielę powinno się zaostrzyć czy zliberalizować. - To, co zdecydują członkinie i członkowie, będzie częścią oficjalnego programu Polski 2050 - zapowiedział Hołownia.

- Wyniki Jaśmina poda na swoich mediach społecznościowych w poniedziałek - poinformował.

Hołownia o pierwszym głosowaniu za pomocą aplikacji Jaśmina TVN24

Na Twitterze powstało konto aplikacji, na którym pojawił się już pierwszy wpis.

Jaśmina - kto może głosować?

Więcej o funkcjach aplikacji i ich szczegółach mówił w drugiej części kongresu poseł koła parlamentarnego Polska 2050 Michał Gramatyka.

- Najważniejsze, co daje wam Jaśmina, to jest funkcja plebiscytu, to jest funkcja głosowania. Ta funkcja dziś dostępna jest dla członkiń i członków stowarzyszenia Polski 2050. Ale kiedy będziemy rządzić, ta funkcja będzie dostępna dla każdej Polki i każdego Polaka. Bo tak widzimy nową politykę, tak widzimy politykę ery cyfrowej - oświadczył.

Przypomniał, że "pierwsze głosowanie już trwa". - Wyniki tego głosowania będą wiążące dla polityków Polski 2050

Jak zagłosować za pomocą Jaśminy i gdzie pojawią się wyniki

Gramatyka mówił również o tym, jak wygląda proces oddania głosu za pomocą aplikacji. - Ile razy spytamy was o zdanie, wystarczy zaznaczyć opcję, która jest bliższa waszemu sercu, nacisnąć "wyślij" i wasz głos, głos członkini albo członka stowarzyszenia Polska 2050 powędruje do naszych serwerów - wyjaśniał.

- Po zakończeniu głosowania na pokładzie Jaśminy, poznacie wynik tego głosowania i będziecie mogli wiedzieć, jakie będzie nasze oficjalne stanowisko w sprawie, którą byliście uprzejmi się zainteresować i w której oddaliście swój głos - dodał.

W aplikacji Jaśmina także informacje, kontakty w mediach społecznościowych i informacje o członkach Polski 2050

Poseł wskazywał także, że "Jaśmina to nie tylko plebiscyt, nie tylko głosowanie". - Jaśmina to informacje. Plagą dzisiejszego internetu są fake newsy. Jaśmina dostarczy wam informacje, które będą zweryfikowane, będą na bieżąco dostarczane przez naszych redaktorów - oznajmił.

Gramatyka powiedział też, że narzędzie to "połączy was z naszymi profilami w sieciach społecznościowych". - Jaśmina spowoduje, że również wy będziecie mogli swoje profile w tak zwanych social mediach udostępnić swoim przyjaciołom - kontynuował.

Jak mówił, aplikacja posiada także opcję zapraszania do grona znajomych. - Możecie na przykład już dzisiejszego popołudnia zaprosić mnie do znajomych na pokładzie Jaśminy, a ja wam obiecuję, że wasze zaproszenie zaakceptuję i od jutra będziemy świetnymi znajomymi - mówił Gramatyka.

- Jaśmina to także takie "who is who" ruchu Polska 2050 - "kto jest kim". Jaśmina pokaże wam, kto jest liderem w waszym okręgu. Jaśmina pokaże wam, jak skontaktować się z biurem regionu. Jaśmina pokaże, kto jest odpowiedzialny za pracę stowarzyszenia Polska 2050 w waszym województwie - wyliczał.

Dokumenty programowe Polski 2050 w aplikacji Jaśmina

Poseł Polski 2050 przekazał też, że w aplikacji znajdują się także dokumenty programowe" w dwóch wersjach.

- Do was tylko należy decyzja, czy chcecie czytać taką ogromną, w pełni wypasioną kilkudziesięciostronicową wersję, czy może wybierzecie wersję skróconą, taką którą łatwiej przeczytać, a te hasła, które wzbudzą wasze zainteresowanie, rozwiniecie potem, studiując wersję pełną. Prawda, że przydatne? - dodał.

Jaśmina a bezpieczeństwo danych osobowych

Gramatyka zapewniał także, że Jaśmina "dba" o dane użytkowników. - Ustawcie sobie bezpieczne hasło. Zadbajcie o to, żeby ono było długie, miało wielkie i małe litery, znaki specjalne, a my zadbamy o resztę. Jaśmina jest zgodna z RODO [Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych - przyp. red.]. Jaśmina spowoduje, że wasze dane nie będą śmigać po internecie - mówił.

Jak przekonywał poseł Polski 2050, "Jaśminie naprawdę można zaufać".

Autor:akr//now

Źródło: tvn24.pl, PAP