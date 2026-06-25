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Jarosław Kaczyński: zwrócę ukraiński order

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Kaczyński: zwrócę order Ukrainie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Zwrócę ukraiński Order Jarosława Mądrego drugiej klasy - poinformował podczas konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Zwrócę ten order. To będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta - mówił prezes PiS. Jego zdaniem "takie akty lojalności są dzisiaj potrzebne".

Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński
Źródło zdjęcia: TVN24

- Ja byłem zwolennikiem, i mówiłem o tym publicznie, żeby nie eskalować tego konfliktu - twierdził. - Tylko że ten konflikt jest eskalowany gwałtownie przez drugą stronę, przez tych prezydentów - dodał Kaczyński.

Kaczyński: Polska powinna blokować negocjacje w sprawie Ukrainy w UE

Ocenił, że "tutaj chodzi o zabieg bardzo szkodliwy i bardzo niebezpieczny". - Ale nie będę rozwijał, o co tutaj bardzo prawdopodobnie chodzi, dlaczego Ukraińcy to sprowokowali - zaznaczył.

Kaczyński mówił, że sprawa "niezwykle bestialskich, niebywale, nawet na tle Niemców, mordów przeprowadzonych przez Ukraińców (...) nie może zostać czymś, co jest traktowane jako sfera niebytu".

- Według mnie - ale w tej chwili mówię o swoim osobistym zdaniu, a nie zdaniu partii, bo takiej decyzji organów partyjnych nie było - Polska powinna rozpocząć blokowanie klastrów kolejnych (...), rokowań dotyczących wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej - oświadczył.

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Tagi:
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Dziennikarz tvn24.pl
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