Polska Samolot z Warszawy przekierowany. "Załoga zgłosiła stan zagrożenia", po czym go "wycofała" Oprac. Kuba Koprzywa |

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mike Fuchslocher/Shutterstock

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Polskie Linie Lotnicze w komunikacie poinformowały, że "podczas rejsu LO155 z Warszawy do Tel Awiwu, wykonywanego samolotem Airbus A320 linii Electra Airways, załoga zgłosiła stan zagrożenia". "Zgłoszenie zostało wycofane w trakcie dalszej korespondencji z kontrolą ruchu lotniczego" - dodano.

Jak informuje LOT, "ze względu na ograniczenia wynikające z dopuszczalnego czasu pracy załogi podjęto decyzję o skierowaniu samolotu na lotnisko bazowe Electra Airways w Burgas". Linie przekazały, że kolejne informacje w tej sprawie będą przekazywane na bieżąco.

Podczas rejsu LO155 z Warszawy do Tel Awiwu, wykonywanego samolotem Airbus A320 linii Electra Airways, załoga zgłosiła stan zagrożenia. Zgłoszenie zostało wycofane w trakcie dalszej korespondencji z kontrolą ruchu lotniczego.

Ze względu na ograniczenia wynikające z dopuszczalnego… — Polskie Linie Lotnicze LOT (@LOTPLAirlines) June 30, 2026 Rozwiń

Media: pilot wszczął alarm "przez pomyłkę", będzie śledztwo

Według doniesień pilot nacisnął guzik informujący władze o porwaniu, gdy samolot znajdował się w przestrzeni powietrznej Turcji. Maszyna przeleciała następnie nad Cyprem i zawróciła, gdy nie uzyskała zezwolenia na lądowanie w tym państwie - opisał incydent izraelski portal Ynet. Portal Mako dodał, że pilot wszczął alarm przez pomyłkę, o czym później poinformował.

Izraelskie myśliwce zostały poderwane, gdy wojsko otrzymało informację o tym, że został utracony kontakt z samolotem. Armia podała później, że odzyskano komunikację z maszyną, a "incydent został zakończony" - przekazał z kolei portal Times of Israel.

Wysocy rangą urzędnicy zajmujący się lotnictwem uznają incydent za bardzo nietypowy i niebezpieczny, w sprawie zostanie wszczęte natychmiastowe śledztwo - dodał izraelski portal Ynet.

Według serwisu Filghtradar24 rejs LO155, który o godzinie 10.30 wyleciał z Warszawy, doleciał w okolice Cypru, następnie zawrócił i został przekierowany do bułgarskiego Burgas.

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