Kaczyński znów wyśmiewał osoby transpłciowe. Terlecki: uśmiechnąłem się, to zabawne

Gdybym dzisiaj powiedział pani, że postanowiłem zostać kobietą, to byłoby to zabawne - powiedział reporterce TVN24 Ryszard Terlecki, szef klubu PiS. Odniósł się w ten sposób do kolejnej transfobicznej wypowiedzi prezes PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Politycy PiS nie powiedzą Kaczyńskiemu, że jest śmieszny, że jest infantylny. Udają, że pan prezes jest świetny, a wszystko, co mówi jest mądre - skomentował Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej.

- My jesteśmy na razie krajem normalnym, ale ciągle nam proponują, żebyśmy zostali nienormalnym, żeby na przykład, przy całym szacunku, (...) te trzy młode panie, które tam siedzą, nagle ogłosiły się, że są mężczyznami - powiedział Kaczyński. Publiczność i on sam wybuchli śmiechem. - Krótko mówiąc, proszę państwa, to są urojenia, to są brednie. Ja brednie nazywam bredniami, a niektóry mówią, że to niedelikatnie i tak dalej. To delikatnie, tylko brednia jest brednią - dodał prezes PiS.