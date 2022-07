Wnioski do komisji etyki w sprawie Kaczyńskiego "nie będą procedowane". "To pokazuje, kto godzi się na szydzenie, poniżanie"

Wnioski do sejmowej komisji etyki poselskiej w sprawie ukarania Jarosława Kaczyńskiego za jego słowa o osobach transpłciowych "nie będą procedowane". Dwa wnioski zostały złożone przez posłanki Lewicy. "To pokazuje, kto godzi się na odbieranie godności osobom" - skomentowała szefowa komisji etyki.

- Ktoś się może z nami nie zgadzać, ma lewicowe poglądy, uważa, że każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że teraz, do tej pory, do godziny wpół do szóstej, byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą. No bo przecież lewica uważa, że tak powinno być - mówił we Włocławku. - Można mieć takie poglądy, dziwne, ja bym to badał - dodał.