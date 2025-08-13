Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wniosek o "zdecydowane ukaranie posła Kaczyńskiego" za słowa o "śmieciach"

Jarosław Kaczyński
Kaczyński: te śmiecie, które tu stoją
Źródło: TVN24
"Tego rodzaju wypowiedzi, jak nazwanie ludzi 'śmieciami', są absolutnie niedopuszczalne i nie powinny mieć miejsca w debacie publicznej" - napisał europoseł Krzysztof Brejza we wniosku o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Pismo dotyczy słów prezesa PiS z ostatniej miesięcznicy smoleńskiej.

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza skierował do sejmowej komisji etyki wniosek o wszczęcie postępowania i ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o słowa prezesa PiS z 10 sierpnia tego roku. Podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie jego wystąpienie było zagłuszane przez grupę osób sprzeciwiających się tym uroczystościom, którzy skandowali słowo "kłamca".

Jarosław Kaczyński powiedział, że "jak co miesiąc mamy tutaj zbiór śmieci po Służbie Bezpieczeństwa". Prezes PiS dodał, że "tu stoją ci, którymi powinny zająć się służby specjalne". - Niestety, my na razie mamy taki rząd i takie służby, które nie wykonują swoich obowiązków, ale już niedługo przyjdzie czas, że ci ludzie znajdą się tam, gdzie ich miejsce, to znaczy w więzieniach, a władza Polski będzie realizowała polskie interesy - mówił. Dodał, że "tego się tak panicznie boją i te śmiecie, które tu stoją".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Posłanki starły się po słowach Kaczyńskiego o "śmieciach". "Protestuję"

Posłanki starły się po słowach Kaczyńskiego o "śmieciach". "Protestuję"

"On puka od spodu". Po słowach Kaczyńskiego o "śmieciach"

"On puka od spodu". Po słowach Kaczyńskiego o "śmieciach"

Brejza chce ukarania Kaczyńskiego za słowa o "śmieciach"

Brejza ocenił, że była to "nikczemna wypowiedź przyrównująca ludzi do śmieci". "Nie możemy przyzwyczaić się do niebywałego chamstwa i pogardy wobec drugiego człowieka. Nigdy!" - dodał.

O skierowaniu wniosku do komisji etyki Brejza poinformował na portalu X i opublikował tam jego treść. W dokumencie napisał, że wypowiedź Kaczyńskiego "została szeroko odnotowana w mediach i wywołała liczne reakcje opinii publicznej jako przykład skrajnie pogardliwego, obraźliwego i dehumanizującego języka wobec osób korzystających ze swojego prawa do wyrażania opinii i uczestnictwa w zgromadzeniach".

"Tego rodzaju wypowiedzi, jak nazwanie ludzi 'śmieciami', są absolutnie niedopuszczalne i nie powinny mieć miejsca w debacie publicznej. Dehumanizowanie kogokolwiek, niezależnie od poglądów, podważa fundamenty demokratycznego społeczeństwa opartego na wzajemnym szacunku. Osoba pełniąca funkcję posła na Sejm RP ma szczególny obowiązek dbać o standardy języka publicznego i nie powinna używać słów, które obrażają i poniżają obywateli" - czytamy.

Brejza wskazał też, że "Kaczyński już po raz drugi w ciągu zaledwie tygodnia posługuje się językiem pogardy, który godzi w podstawowe standardy życia publicznego". Nie wskazał przy tym, o jakie słowa konkretnie mu chodzi.

Eurodeputowany zwrócił się o "zdecydowane ukaranie Posła Jarosława Kaczyńskiego oraz o jednoznaczne potępienie tego typu wypowiedzi jako całkowicie nieakceptowalnych w debacie publicznej". "Tego rodzaju język i zachowanie nie tylko obrażają obywateli, ale są rażąco sprzeczne z godnością mandatu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i podważają autorytet samego parlamentu" - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell

Udostępnij:
TAGI:
Krzysztof BrejzaJarosław Kaczyński
Czytaj także:
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
"Czy bawicie się w politykę?". Musk grozi pozwem
BIZNES
pap_20250503_0FR (1) Warszawa, 03.05.2025. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych
Manowska proponuje zwołanie "okrągłego stołu"
Polska
Potrącił pieszą
Potrącił pieszą na przejściu. Tłumaczył, że widok zasłaniały mu krzewy
Lublin
imageTitle
UEFA nie miała litości. Polskie kluby ukarane
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro, Marcin Sławecki, Sebastian Kaleta, Michał Woś, Marcin Warchoł
Badają "bardzo dziwne" działania z czasów PiS. Chodzi o "de facto służbę specjalną"
Polska
Lamborghini przechwycone przez londyńską policję
Dziesiątki supersamochodów przejęte na ulicach Londynu
Świat
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Pobity 15-latek uderzył głową w chodnik, znajduje się śpiączce
WARSZAWA
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Wezwał karetkę, na ratowników rzucił się z nożem
Białystok
Pożar lasu na greckiej wyspie Chios
"To wygląda jak dzień Sądu Ostatecznego"
METEO
imageTitle
"Prezes złamał obietnicę". Ustępująca selekcjonerka przerwała milczenie
EUROSPORT
ślub małżeństwo para młoda
"Makijaż zrobiłam sama", "tort to dzieło babci"
Natalia Szostak
W ogniu stanęła hulajnoga elektryczna
Pożar hulajnogi w kamienicy. Ewakuowano mieszkańców
Poznań
Słońce, upał
Fala gorąca wlewa się do Polski. 15 województw z alarmami
METEO
Wieża Książęca w Siedlęcinie
Lancelot z wieży pod lupą naukowców
Wrocław
Martwe ryby zaobserwowano w rzece Odra i w Kanale Gliwickim
Przepłacony i niedokończony. Po katastrofie ekologicznej teraz porażka systemu za miliony
BIZNES
imageTitle
Bije rekord tylko o centymetr z premedytacją
EUROSPORT
bezsennosc lozko budzik shutterstock_2637871233_1
Stan mikrobioty wpływa na bezsenność. Nowe badania
Zdrowie
Wypadek podczas prac polowych
Tragedia na polu. Ojciec przejechał kombajnem syna
Trójmiasto
Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej 13 sierpnia
Papież zaapelował do Polaków. "Błagajcie Boga o pokój"
Świat
Rak trzustki
Szczepionka na raka coraz bliżej? Nowe badania
Zuzanna Kuffel
Miał zakaz prowadzenia, fałszywe tablice i narkotyki
Złamał zakaz, podmienił tablice i miał narkotyki
Wrocław
Merz - Zelensky
Zełenski wylądował w Berlinie. Weźmie udział w rozmowie z Trumpem
Świat
sklep polki rogeria rossmann - Magda Wygralak shutterstock_2422434079
Wielka sieć rezygnuje ze sprzedaży dużej części napojów
BIZNES
Widok na miasto Anchorage na Alasce
Trump z Putinem na Alasce i "najbardziej szalona" teoria spiskowa
Świat
kubek czekolada rece shutterstock_2237221025_1
Straciła ciążę po wypiciu gorącej czekolady
Świat
Pijany mężczyzna w fosie
Z fosy miejskiej wyciągnęli mężczyznę
Wrocław
Całkowite zaćmienie Słońca widoczne w 2023 r. z Australii
Rezerwowali hotele nawet 13 lat wcześniej. Wkrótce niezwykłe zjawisko
METEO
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
154 zarzuty dla "Jaszczura" i Ludwiczka". Jest akt oskarżenia
WARSZAWA
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0016
Apel do ministrów Żurka i Kierwińskiego. "Powinni zobaczyć reportaż"
Polska
Obcokrajowcy zatrzymani w sprawie bójki z użyciem noża
Pobili się pracownicy sezonowi, w ruch poszedł nóż
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica