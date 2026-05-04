Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Albo ja, albo układ biłgorajski". Kowalski mówi, dlaczego odszedł z PiS

|
Janusz Kowalski
Kowalski: mieli do wyboru albo układ biłgorajski i ci ludzie, albo Janusz Kowalski
Źródło: TVN24
Poseł Janusz Kowalski odszedł z PiS. Teraz powiedział, co spowodowało taką decyzję. Przekonywał, że chodzi o jego niezgodę na działania lokalnych działaczy partii z Biłgoraja. - Mieli do wyboru: albo układ biłgorajski, albo Janusz Kowalski - mówił.

O swojej rezygnacji z członkostwa w klubie parlamentarnym PiS Kowalski poinformował w piątek, 30 kwietnia, na swoim profilu na portalu X. Rzecznik PiS sprecyzował później, że jest to równoznaczne z opuszczeniem partii.

W poniedziałkowej rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem poseł Janusz Kowalski skomentował swoją decyzję o odejściu. - Złożyłem [wniosek o rezygnację - red.] z mojej inicjatywy, z powodów nieakceptacji łamania zasad, które ma miejsce w okręgu [wyborczym - red.] numer siedem - w powiecie biłgorajskim. Tam są różne afery - powiedział.

Janusz Kowalski w rozmowie z Radomirem Witem
Janusz Kowalski w rozmowie z Radomirem Witem
Źródło: TVN24

Pytany, kto jest odpowiedzialny za te "afery", odpowiedział, że "za aferami stoi cały powiat biłgorajski, zarząd powiatu biłgorajskiego z Prawa i Sprawiedliwości".

- Zamknęliśmy to, jest dobrze, wszyscy idziemy... - dodał.

Stwierdził, że rzeczywista decyzja należała do PiS. - Mieli do wyboru: albo układ biłgorajski i ci ludzie, albo Janusz Kowalski - skwitował.

Kowalski: postawiłem sprawę zero-jedynkowo

Podobnie temat swojej rezygnacji Kowalski komentował wcześniej w poniedziałek w mediach społecznościowych. "Postawiłem sprawę zero-jedynkowo: albo ja, albo układ biłgorajski. Przegrałem i honorowo odszedłem" - napisał.

Wyjaśnił, że wniosek o opuszczenie klubu PiS złożył w środę, 29 kwietnia, i jako datę rezygnacji wskazał 30 kwietnia. "Było oczywiste, że zachowam się z klasą i zakończę następnego dnia wniosek w sprawie Hennig-Kloski i ustawy bez komunikacji o odejściu. Tak też zrobiłem" - stwierdził. Poseł odniósł się do głosowania w sprawie wotum nieufności dla ministry środowiska.

Wskazał, że PiS 29 kwietnia informował o - jego zdaniem "słusznym" - wykluczeniu posła Łukasza Mejzy. "Do oceny pozostaje czy po to, by zakryć moją decyzję o odejściu z powodu układu biłgorajskiego" - dodał.

"Od razu ruszyła, jak teraz widzę, PR-owa brudna ofensywa insynuacji o jakiś anonimach, łączeniu mnie z aferzystami z Zondy, choć twardo ich zwalczałem, żądając komisji śledczej" - przekonywał Kowalski.

"Dotrzymałem słowa. Odszedłem zgodnie z zasadami. Dwie wrzutki (Mejza, Zonda) każdy już oceni. Widzę, kto jest aktywny w spinowaniu przeciwko mnie niezgodnie z faktami i zasadami - cóż. Karma wraca. Jak nigdy jestem zdeterminowany do aktywności" - stwierdził.

Kim jest Janusz Kowalski

Kowalski został wybrany na posła po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych w 2019 roku, startując z opolskiej listy Prawa i Sprawiedliwości jako przedstawiciel Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.

Janusz Kowalski opuszcza klub PiS. Tusk komentuje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Janusz Kowalski opuszcza klub PiS. Tusk komentuje

W grudniu 2019 roku został wiceministrem aktywów państwowych. W lutym 2021 został jednak odwołany ze stanowiska za krytykę koalicjantów. Dotyczyła ona między innymi przebiegu negocjacji budżetowych z Unią Europejską, jak i krytyki rządu za działania mające na celu odejście od użycia węgla w energetyce.

"Cicho, mówię!", "różowa kiecka", "brawo minister Czarnek, wstajemy" i "kolorowe kredki"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Cicho, mówię!", "różowa kiecka", "brawo minister Czarnek, wstajemy" i "kolorowe kredki"

We wrześniu 2022 roku Kowalski objął funkcję wiceministra rolnictwa w rządzie Zjednoczonej Prawicy, a rok później ponownie uzyskał mandat poselski. W czerwcu 2024 roku zrezygnował z członkostwa w Suwerennej Polsce Zbigniewa Ziobry, po czym wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości.

OGLĄDAJ: "Ja wysiadam"
pc

"Ja wysiadam"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Janusz KowalskiJanusz PalikotPrawo i SprawiedliwośćSejm
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Brutalne zderzenie głowami. Piłkarzowi podano tlen, boisko opuścił na noszach
EUROSPORT
Urodzinowa trasa TVN24. Bielsko-Biała
TVN24 liderem oglądalności telewizji informacyjnych w Polsce
BIZNES
Wyjątkowa maturzystka z Polkowic
Choroba nie powstrzymała Zuzanny przed podejściem do matury
Szczecin
Wojciech Bojanowski, Justyna Kosela i Marcin Wyrostek w Bielsku-Białej
"Tu są sami sympatyczni ludzie". Urodziny TVN24 w Bielsku-Białej
25 lat TVN24
Plaża
Hiszpanie usuwają wydmę przed sezonem
METEO
Akcja KAS przeciwko nielegalnemu hazardowi
Automaty, broń, narkotyki. Akcja celników przeciwko nielegalnemu hazardowi
Rzeszów
Ormuz – cieśnina
Wybuch i pożar na statku w cieśninie Ormuz. Badają przyczynę
Świat
imageTitle
Murphy nie składa broni. Wynik finału wielką niewiadomą
EUROSPORT
lipsk
Kierowca wjechał w tłum ludzi. Są zabici
Świat
MV Hondius, na którym wykryto przypadek hantawirusa
Hantawirus na wycieczkowcu, Polacy na pokładzie. MSZ zabrało głos
Świat
imageTitle
Ruszają półfinały konferencji w NBA. Sprawdź pary
EUROSPORT
Leszek Miller chwali reakcję kobiety z nagrania. A o co chodzi?
Miller: "brawo dla tej pani". Czy słusznie?
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Dramat liderki Vuelty. Etap dla Belgijki, spadek Niewiadomej-Phinney
EUROSPORT
shutterstock_2523450553
Problemy amerykańskich restauracji. Winowajcą benzyna
BIZNES
Policyjny radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Atak nożownika na ogródkach działkowych. Zatrzymano podejrzewanego
Poznań
Kierowca zjechał z jezdni, auto zatrzymało się w rowie
Auto na drzewach, kierowca w szpitalu
WARSZAWA
samochody
Widmo nowej wojny celnej. Bruksela odpowiada na groźby Trumpa
BIZNES
kobieta smutek depresja AdobeStock_253059153
Stres w pracy coraz częściej kończy się zwolnieniem lekarskim
Anna Bielecka
Tesla
Europa kupuje więcej Tesli. Wysokie ceny paliw napędzają rynek EV
BIZNES
kobieta smutek depresja przemoc domowa
Łagodzi objawy depresji w kilkanaście minut. Popularny środek pod lupą naukowców
Zdrowie
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania, zepsuty pociąg. Opóźnienia na kolei
WARSZAWA
Platforma X
Niemieckie partie opuszczają X. "Pogrążył się w chaosie"
BIZNES
Burze w części kraju
Tu może się błyskać i grzmieć. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń
METEO
Porzucony samochód przy torach
Porzucony samochód przy torach, a w nim "podejrzane przedmioty"
Katowice
imageTitle
Szpaleru przed El Clasico nie będzie. Radość legendy Realu
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Telefoniczna rozmowa Nawrockiego i Trumpa. O tym rozmawiali
Świat
shutterstock_1966974589
Terminy badań znikają, zapisy wstrzymane. "Za dużo żądań"
Piotr Wójcik
Dwie nastolatki na jednej hulajnodze wjechały w samochód
Dwie nastolatki na hulajnodze wjechały w samochód. Nagranie
Lublin
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_832691935
Deweloperzy nie chcą w nie inwestować. Nowy raport z rynku biurowego
BIZNES
AdobeStock_1030282069
Burze i ulewy w Polsce. Gdzie spadnie najwięcej deszczu
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica