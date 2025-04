Schetyna o "politycznym horrorze". "Nie chcę pisać takich scenariuszy"

Schetyna o "politycznym horrorze" w przypadku zwycięstwa Nawrockiego Źródło: TVN24

Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej zapytany w "Kropce nad i" w TVN24 o to, jak wyglądałaby polityka zagraniczna, gdyby prezydentem został Karol Nawrocki, odparł, że to by był "scenariusz wojny" i "polityczny horror".

Grzegorz Schetyna komentował w "Kropce nad i" w TVN24 exposé ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w tym roku, a także reakcję prezydenta Andrzeja Dudy na to wystąpienie.

- Szkoda, że tyle razy mieliśmy do czynienia z de facto politycznymi, partyjnymi wycieczkami w trakcie tego wystąpienia - stwierdził prezydent.

Schetyna, odnosząc się do tych słów prezydenta, mówił, że "nie rozumie" takiej reakcji głowy państwa. - Dlatego, że exposé ministra spraw zagranicznych to jest taki szczególny moment, przy obecności całego korpusu konsularnego, wszystkich ambasadorów - powiedział.

- Nie na tym polega exposé ministra spraw zagranicznych, żeby schlebiać politykom, tylko żeby postawić twardą diagnozę i pokazać, gdzie są polskie interesy i jak będziemy je realizować - dodał.

Schetyna o "politycznym horrorze"

Senator KO został także zapytany o to, jak jego zdaniem wyglądałaby polityka zagraniczna, gdyby prezydentem został Karol Nawrocki.

- Mam nadzieję, że nie zostanie, nie można tak straszyć widzów - odparł. - Nie chcę pisać takich scenariuszy, bo one są po prostu politycznym horrorem - stwierdził.

- Nie wierzę w ten scenariusz, ale wiem, że to jest scenariusz wojny. Bo jeżeli ja słyszę, jakie Kaczyński ma oczekiwania od prezydenta, którego popiera PiS, to tworzenie jakichś własnych instytucji, własnej policji, własnych służb, to jest w ogóle horrendum - dodał.

- Szczerze powiem, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. To są absolutnie standardy cywilizacji dalekowschodniej - mówił.

Schetyna: Nawrocki zaczyna realizować oczekiwania wyborców PiS-u Źródło: TVN24

Schetyna: teraz zaczęła się pełnoskalowa kampania wyborcza

Schetyna mówił także szerzej o kampanii wyborczej. Komentował sondażowy spadek Rafała Trzaskowskiego i wzrost Karola Nawrockiego. Stwierdził, że ten drugi "zaczyna docierać" do wyborców PiS-u, a "bardzo wyraźnie" traci dotychczas trzeci w sondażach Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji.

- Karol Nawrocki zaczyna realizować oczekiwania polityków, wyborców PiS-u. Wszystko tak naprawdę zaczyna się teraz. Teraz zaczęła się pełnoskalowa kampania wyborcza i wszystko zależy od Rafała Trzaskowskiego - dodał senator.