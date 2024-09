Jak rozmawiać z dziećmi o powodzi? Psycholog wskazuje "kluczowy element"

Południowo-zachodnia Polska mierzy się z powodzią. Na wielu terenach trwa walka z żywiołem, w innych miejscach mieszkańcy przygotowują się do nadejścia wielkiej wody lub usuwają skutki kataklizmu. Są miejscowości niemal doszczętnie zniszczone. Jak o tej dramatycznej sytuacji rozmawiać z dziećmi? O czym pamiętać, by nie wzmagać w nich lęku? Na te pytania odpowiada w rozmowie z tvn24.pl Marta Wojtas, psycholożka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

- Najważniejsze jest dopasowanie komunikatu do wieku dziecka - podkreśla ekspertka. - Inaczej rozmawia się z dziećmi młodszymi, do 10. roku życia, a inaczej z dziećmi w wieku 11 lat i starszymi. Bardzo ważne, by zwrócić na to uwagę i dostosować nasz sposób mówienia do sposobu, w jaki dziecko rozumie świat - dodaje Wojtas.