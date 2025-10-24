Logo strona główna
Polska

Kierował propagandową TVP. Na konwencji PiS opowie o "reformie mediów publicznych"

Jacek Kurski
Mec. Gregorczyk-Abram: media publiczne w latach 2015-2023 sprzeniewierzyły się swojej roli
Źródło: TVN24
Media publiczne za czasów prezesury Jacka Kurskiego były "wyłącznie narzędziem propagandy PiS", wykazywały się "rażąco wysoką" dysproporcją czasu poświęconego partiom i nie spełniały wymogów ustawy, "by programy telewizji publicznej charakteryzowały się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością" - orzekły liczne organizacje w raportach. Teraz Kurski wystąpi na panelu podczas konwencji PiS i będzie mówił o reformie mediów publicznych.
Kluczowe fakty:
  • W piątek rozpoczęła się konwencja programowa PiS, a podczas jednego z sobotnich paneli wystąpi Jacek Kurski. Tematem będzie reforma mediów publicznych.
  • Organizacje, eksperci i analitycy przez lata wskazywali na przykłady nierzetelności, naruszania dziennikarskich standardów, a przede wszystkim partyjnej propagandy w programach na antenach TVP za czasów prezesury Kurskiego.
  • Więcej na temat TVP pod rządami Kurskiego w reportażu "Partyjny czołg" w TVN24+.

W piątek po godzinie 10 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa PiS pod hasłem "Myśląc: Polska".

Łącznie podczas dwudniowej konwencji przewidziano 132 panele dyskusyjne dotyczące m.in. bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia. Przewodniczący rady programowej PiS Piotr Gliński przekazał, że w tegorocznych wydarzeniach ma wziąć udział ponad 600 panelistów i kilka tysięcy uczestników.

Kaczyński otworzył konwencję PiS. "Te trzy tematy muszą być wyeksponowane"
Kaczyński otworzył konwencję PiS. "Te trzy tematy muszą być wyeksponowane"

Jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, konwencja ma być otwarciem szerokiego forum do dyskusji ekspercko-politycznej w najważniejszych obszarach dla państwa, a także - jak dodał - stanowić otwarcie dyskusji programowej, która będzie toczyła się w PiS przez kolejne miesiące.

W sobotę o 10.15 odbędzie się panel pod hasłem "Reforma mediów publicznych", a jednym z panelistów będzie Jacek Kurski, były prezes TVP z czasów PiS.

Jacek Kurski
Jacek Kurski
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP

Brejza: naprawdę?

- Kurski jest odpowiedzialny na konwencji PiS za panel o mediach publicznych. Naprawdę? - zapytał w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych europoseł KO Krzysztof Brejza.

Ryszard Terlecki (PiS) powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską, że spory o panele i ich uczestników "zawsze są". Pytany o krytykę uczestnictwa Kurskiego, odpowiedział: - Nie słyszałem.

Dziennikarz WP zapytał, czy Jacek Kurski wraca do łask. - Nie - odparł Terlecki. - Jacek Kurski bierze udział w panelu i to tyle - dodał.

Jacek Kurski - kim jest

W latach 2005-2009 Jacek Kurski był posłem na Sejm RP. Od 2009 do 2014 zasiadał w Parlamencie Europejskim. Krótko po zdobyciu przez PiS władzy w Polsce objął stanowisko prezesa zarządu Telewizji Polskiej, która za jego kadencji stała się tubą propagandową rządzącej partii. 

Kurski został odwołany z funkcji prezesa przez Radę Mediów Narodowych we wrześniu 2022 roku.

pc

Członek partii

Kurski wrócił do polityki, aby wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Jego obecność na liście PiS wywołała poruszenie w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Na Nowogrodzkiej, w siedzibie ugrupowania doszło nawet do awantury przy układaniu list. Jacek Kurski miał być "jedynką" w okręgu podlaskim i warmińsko-mazurskim. Ale ostatecznie to miejsce otrzymał Maciej Wąsik.

TVP Jacka Kurskiego - brak obiektywności, naruszanie standardów, partyjna propaganda

Media przez lata publikowały przykłady nierzetelności, naruszania dziennikarskich standardów, a przede wszystkim partyjnej propagandy przebijającej z programów na antenach TVP za czasów prezesury Kurskiego - i dotyczyło to nie tylko programów informacyjnych. Zastrzeżenia co do obiektywności i pluralizmu telewizji publicznej w tamtym czasie przedstawiało wiele organizacji. Krytyka miała podparcie w danych.

pc

Partyjny czołg

Analiza przekazu telewizji publicznej za czasów Kurskiego wykazała na przykład dysproporcję w prezentowaniu partii. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji już we wrześniu 2016 roku w swojej analizie podała: "W Telewizji Polskiej w I kwartale 2016 r. czas przeznaczony na prezentację partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość wyniósł 82 godz. 8 min. Czas przeznaczony na prezentację Platformy Obywatelskiej wyniósł 37 godz. 11 min". Jeszcze mniej czasu poświęcano pozostałym ugrupowaniom parlamentarnym. "W przypadku TVP i Polskiego Radia można mówić o dysproporcji w ilości czasu przeznaczanego dwóm największym ugrupowaniom politycznym" - napisano w podsumowaniu. KRRiT uznała, że "obecnie dysproporcja ta jest rażąco wysoka". W pierwszym półroczu 2016 roku w TVP ponad 100 godzin więcej przeznaczono na prezentację stanowisk PiS niż PO.

Misja obserwacji wyborów OBWE zwróciła natomiast uwagę na relacjonowanie wyborów parlamentarnych z 13 października 2019 roku. "Wyniki monitoringu mediów przez ODIHR LEOM (prowadzony od 18 września do 11 października - red.) pokazują, że wbrew przepisom prawa i mandatowi publicznemu serwisy informacyjne TVP1 i TVP Info prezentowały wyraźną niechęć wobec kandydatów KO i PSL. Dziennikarze często określali kandydatów opozycyjnych mianem 'żałosnych', 'niekompetentnych' czy 'kłamliwych'" - stanowi fragment sprawozdania.

Kurski o "obiektywnej telewizji", "pokazywaniu prawdy" i "dziennikarskiej rzetelności". Przypomnijmy, jak było
Kurski o "obiektywnej telewizji", "pokazywaniu prawdy" i "dziennikarskiej rzetelności". Przypomnijmy, jak było

Zespół autorów
Gabriela SieczkowskaJan KunertMichał IstelRenata Gluza

Towarzystwo Dziennikarskie wskazywało z kolei na brak obiektywności, rzetelności i brak przekazywania prawdziwej rzeczywistości w programach TVP. Towarzystwo zajmowało się też kwestią wyborów prezydenckich z 2020 roku. "Monitoring wykazał, że 'Wiadomości' nie spełniły wymogów art. 21.1 ustawy o radiofonii i telewizji nakazujących, by programy telewizji publicznej charakteryzowały się 'pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością' i nie przestrzegały Zasad Etyki Dziennikarskiej w TVP" - czytamy we wnioskach z monitoringu prowadzonego przed pierwszą turą. Według autorów raportu "'Wiadomości' prowadziły agitację wyborczą na rzecz kandydata PiS w wyborach i przeciwko najsilniejszemu kandydatowi opozycji". Podkreślono, że jest to "sprzeczne z Kodeksem Wyborczym i podważa konstytucyjną zasadę równości wyborów prezydenckich". W raporcie podsumowującym monitoring przed drugą turą te wnioski powtórzono.

Rada Etyki Mediów w lipcu 2020 roku tak oceniła relacje z wyścigu o fotel głowy państwa: "'Wiadomości' TVP1 w prezydenckiej kampanii wyborczej są wyłącznie narzędziem propagandy PiS nakierowanej na promocję Andrzeja Dudy i zohydzanie jego przeciwnika". Już w czerwcu wydała dwa stanowiska krytykujące działania TVP w czasie kampanii prezydenckiej.

Więcej na temat działalności telewizji publicznej za czasów Kurskiego w reportażu "Partyjny czołg", który jest dostępny w TVN24+.

A jak Polacy oceniali wiarygodność publicznej telewizji za czasów Kurskiego? W październiku 2023 roku CBOS opublikował komunikat pt. "Postrzeganie mediów", który pokazywał, jak na przestrzeni lat 2012-2023 zmieniało się postrzeganie ogólnopolskich mediów. Ankietowani byli proszeni o ocenę "wiarygodności programów informacyjnych i publicystycznych nadawanych" w różnych telewizjach. I tak w 2017 roku 20 procent dało TVP "jedynkę", czyli najniższą ocenę ("niewiarygodne, nie zasługują na zaufanie"). Dwa lata później zrobiło tak 26 procent ankietowanych, w 2021 roku - już 38 procent. Dla porównania: w 2012 roku telewizję publiczną oceniało tak tylko 5 procent ankietowanych.

Podczas gdy w 2012 roku 30 procent Polaków uważało, że telewizja publiczna sprzyja rządowi i partii rządzącej, to w 2017 roku uważało tak już 64 procent, w 2019 roku - 66 procent, a w 2021 roku - aż 76 procent.

To tylko niektóre przykłady braku obiektywności, naruszania dziennikarskich standardów i partyjnej propagandy telewizji publicznej, gdy jej prezesem był Jacek Kurski. Więcej na ten temat czytaj tutaj.

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: kkop

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

Jacek KurskiMediaPrawo i SprawiedliwośćTVP
