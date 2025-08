Izraelskie MSZ wzywa polskiego ambasadora po "niedopuszczalnych słowach" Tuska

Izrael przeprowadza ataki w Strefie Gazy. Przesiedleni Palestyńczycy ryzykują życiem, by zdobyć jedzenie Źródło: Reuters

Ambasador Hunia został wezwany "na oficjalną interwencję (franc. demarche) przez szefa departamentu polityczno-strategicznego po niedopuszczalnych słowach premiera Polski" - przekazano w komunikacie MSZ w Jerozolimie, cytowanym przez portal Times of Israel. W niedzielę Tusk napisał: "Polska była, jest i będzie po stronie Izraela w jego konfrontacji z islamskim terroryzmem, ale nigdy po stronie polityków, których działania prowadzą do głodu i śmierci matek i dzieci. To musi być oczywiste dla narodów, które przeszły wspólnie przez piekło II wojny światowej".

Odpowiedź Izraela

"Izrael stanowczo odrzuca te oskarżenia i oczekuje od Polski, by powstrzymała się od używania języka zniekształcającego historię i hańbiącego pamięć o ofiarach Holokaustu" - stwierdzono w oświadczeniu izraelskiej dyplomacji.

Napisano, że "Izrael walczy z organizacją terrorystyczną otwarcie dążącą do mordowania Żydów oraz zniszczenia Izraela". Dodano, że "Izrael działa w granicach prawa międzynarodowego i znacząco zwiększył wysiłki na rzecz dostawy pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, w tym te podejmowane wspólnie z Unią Europejską".

Nie żyje 61 tysięcy Palestyńczyków

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób. Od tego czasu w izraelskim odwecie zginęło ponad 61 tysięcy Palestyńczyków.

Izraelskie MSZ: to niedopuszczalne odniesienie do polityków

W ostatnich tygodniach narasta międzynarodowa krytyka działań Izraela w Strefie Gazy. Na zrujnowanym wojną palestyńskim terytorium pogłębia się kryzys humanitarny. Organizacje międzynarodowe ostrzegają, że duża część populacji jest zagrożona głodem, a obecne dostawy pomocy są niewystarczające.

Lokalne służby medyczne poinformowały we wtorek, że z powodu głodu i niedożywienia w ciągu ostatniej doby zmarło osiem osób, a od początku wojny w sumie 188, w tym 94 dzieci.

MSZ w Jerozolimie odpowiedziało w poniedziałek na niedzielny wpis Tuska, oceniając, że premier połączył swoje potępienie dla Hamasu z "niedopuszczalnym odniesieniem do polityków".

Wcześniej w poniedziałek polskie MSZ wydało oświadczenie, w którym podkreślono, że Polska uznaje prawo Izraela do obrony, ale nie akceptuje jednak liczby ofiar w Strefie Gazy, ludzi zabitych przez siły izraelskie w "deklarowanym przez nie dążeniu do wyeliminowania zdolności bojowych i organizacyjnych Hamasu".

