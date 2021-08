Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, wyrok TSUE. Małgorzata Manowska komentuje

Opinia Małgorzaty Manowskiej, pierwszej prezes Sądu Najwyższego, została opublikowana w poniedziałek w "Dzienniku Gazecie Prawnej". "Osobiście nie zgadzam się z wyrokiem TSUE z 15 lipca ani postanowieniem wiceprezes TSUE z 14 lipca. (...) Jest niebywałe, że TSUE mógł zawiesić funkcjonowanie sądu krajowego i to w ramach środka zabezpieczającego. Środek przymusu jest nieadekwatny do sytuacji" - napisała.

"W tym kontekście stwierdzić należy, że - wbrew różnym wypowiedziom medialnym - ani wyrok, ani postanowienie nie są adresowane do mnie. TSUE wskazuje na cechy systemowe, ustrojowe. Nie mam mocy sprawczej do zmiany ustawy i nie mam takiej władzy nad prezesami izb, a tym bardziej sędziami, żeby zamrozić izbę, zakazać orzekania. Mogę tylko prosić o wstrzemięźliwość. Jeśli TSUE kwestionuje ustrój Izby Dyscyplinarnej, a ETPCz sposób wyboru KRS, to decyzja w tej sprawie należy do polityków, do rządzących. To wynika właśnie z trójpodziału władzy" - podkreśliła pierwsza prezes SN.