Sekretariat Generalny Interpolu zwrócił się do polskiej prokuratury w sprawie Marcina Romanowskiego - poinformowała rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak. Chodzi o wniosek dotyczący przekazania dodatkowych informacji o byłym wiceministrze sprawiedliwości i pośle PiS, który podejrzany jest w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Jak przekazała, Sekretariat Generalny Interpolu doszedł do wniosku, że aby podjąć decyzję w tej sprawie musi uzyskać dodatkowe informacje. - Te informacje mają dotyczyć statusu Marcina R. w zakresie korzystania, bądź nie, przez niego z immunitetu, co jest oczywiste, że pan Marcin R. z immunitetu nie korzysta, a także informacji dotyczących konkretnie opisu czynów w zakresie przestępstw urzędniczych - podała rzeczniczka PG.

Dodała, że - zgodnie ze statutem Interpolu - w sytuacji, kiedy taką drogą poszukiwana jest osoba za popełnione tak zwane przestępstwo urzędnicze, to należy wykazać, że w ramach przestępstwa dokonano sprzeniewierzenia i oszustwa. - W tym piśmie nie ma żadnego pytania, ani żadnego stwierdzenia, (...) bądź wątpliwości, czy przestępstwa, co do których poszukiwany jest Marcin R. mają charakter polityczny - powiedziała Adamiak.