W Inowrocławiu spadł dron szkoleniowy

Do zdarzenia doszło w Inowrocławiu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wcześniej o wypadku drona w Inowrocławiu poinformował między innymi Onet.

Do sprawy odniosła się w opublikowanym na X w czwartek wieczorem komunikacie Polska Grupa Zbrojeniowa. "Informujemy, że 23 października w Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2. Nikt w zdarzeniu nie ucierpiał. Przedstawiciele WZL2 ustalają przyczyny i przebieg zdarzenia" - czytamy we wpisie.

‼️KOMUNIKAT

Informujemy, że 23 października w Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2. Nikt w zdarzeniu nie ucierpiał. Przedstawiciele WZL2 ustalają przyczyny i przebieg zdarzenia. @PAPinformacje — Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) October 23, 2025 Rozwiń Źródło: X

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu asp. szt. Izabella Drobniecka powiedziała, że policja otrzymała zgłoszenie o bezzałogowym statku powietrznym. - Więcej nie mogę powiedzieć, sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa. Potwierdzam, że dostaliśmy takie zgłoszenie, ale to nie my prowadzimy działania w tej sprawie - przekazała rzeczniczka inowrocławskiej policji.

Komunikat lokalnych władz

Krótkie oświadczenie w tej sprawie wydali także w mediach społecznościowych starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska, prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok i wójt gminy Inowrocław Grzegorz Piątek.

"Informujemy, że na granicy Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław spadł bezzałogowy dron szkoleniowy. Incydent z udziałem drona nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego" - przekazali.

Wcześniej wpis zamieścił poseł PiS, były wiceszef MON Bartosz Kownacki.

"Bezzałogowiec Polskiej Grupy Zbrojeniowej spadł w Inowrocławiu i uszkodził samochody!" - napisał na X.

PILNE‼️ Bezzałogowiec Polskiej Grupy Zbrojeniowej spadł w Inowrocławiu i uszkodził samochody! To drugi incydent naruszenia poza strefą lotów. Moja interwencja w WZL i uwagi na licznie katastrofy zostały bagatelizowane przez WZL, a także przez wojewodę! pic.twitter.com/FkqV40FSnB — Bartosz Kownacki (@KownackiBartosz) October 23, 2025 Rozwiń Źródło: X

OGLĄDAJ: TVN24 HD