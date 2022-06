Kosiniak-Kamysz: ściągnąć pieniądze z rynku, wypuścić obligacje, zlikwidować podatek Belki

Władysław Kosiniak-Kamysz w "Kropce nad i" zwrócił uwagę, że nie tylko wojna w Ukrainie i epidemia COVID-19 wpłynęły na szalejącą w Polsce inflację. - To błędy rządzących i NBP - mówił. Ocenił przy tym, że proponowane przez rząd tarcze antyinflacyjne w istocie z nią nie walczą. - Trzeba wprowadzić tu kilka rzeczy - proponował.

Ocenił, że inflację w Polsce, obok wojny na Ukrainie i epidemii COVID-19, spowodowały "błędy rządzących i błędy Narodowego Banku Polskiego". - I to są czynniki, które powodują, że inflacja w Polsce jest bardzo, bardzo wysoka. Wyższa niż w Niemczech i wyższa niż we Francji, wyższa niż w wielu krajach Unii Europejskiej - zaznaczył.

Szef PSL opisywał dalej, że trzeba "pobudzić inwestycje", czyli - jak mówił - Krajowy Plan Odbudowy, a także "bezpieczeństwo legislacyjne i zmiany w wymiarze sprawiedliwości, żeby inwestorzy zagraniczni zechcieli przyjść do Polski i postawienie na energię odnawialną, która może być kołem zamachowym polskiej gospodarki".

Kosiniak-Kamysz: poprawiony projekt w sprawie Izby Dyscyplinarnej gwarantuje środki z KPO

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej to jeden z "kamieni milowych", których wdrożenie miało dać zielone światło dla zaakceptowania przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

- Nieprzypadkowo Senat jest zwołany dzisiaj, żeby przyjeżdżając do Polski, szefowa Komisji miała na stole ustawę poprawioną, która gwarantuje wypłatę środków - mówił Kosiniak-Kamysz jeszcze przed głosowaniem w Senacie nad tym projektem . W swojej wypowiedzi nawiązał do jutrzejszej wizyty szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Warszawie.

Kosiniak-Kamysz uważa, że projekt z poprawkami senackimi jest "gwarancją uruchomienia środków" z KPO. - Jeżeli rządzący to odrzucą, to obawiam się, że tych środków nie będzie - ocenił. Senat do projektu wprowadził 29 poprawek.