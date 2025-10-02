Logo strona główna
Polska

Rosyjski kuter kilkaset metrów od gazociągu. Incydent na Bałtyku

Port w Szczecinie
Incydent z rosyjskim kutrem niedaleko Szczecina. Komentarz rzeczniczki MSWiA
Źródło: TVN24
W środę Straż Graniczna zauważyła rosyjski kuter w bliskiej odległości od gazociągu - przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Wcześniej premier Donald Tusk informował o incydencie "nieopodal portu w Szczecinie".

- Wczoraj w okolicach godziny 6.30-7 doszło do incydentu. Straż Graniczna poprzez swoje systemy obserwacyjne zauważyła kuter rosyjski. Ten kuter płynął oczywiście z kierunku Rosji - przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. 

- Straż Graniczna bacznie obserwowała kuter z tego względu, że kuter był w bardzo bliskiej odległości od gazociągu - mówiła. Jak przekazała, dryfował w odległości 300 metrów od niego, a około 6.30 na około 20 minut zatrzymał się w jego okolicach. 

Port w Szczecinie
Port w Szczecinie
Źródło: FStockLuk/Shutterstock

Rosyjski kuter na Bałtyku

- Straż Graniczna niezwłocznie, natychmiastowo podjęła działania. Poprzez system radiowy skontaktowała się z tą jednostką, wówczas jednostka dostosowała się do polecenia (…), czyli natychmiastowe opuszczenie rejonu rurociągu - relacjonowała. Jak dodała, załoga statku dostosowała się do polecenia.

Rzeczniczka MSWiA dodała, że rosyjski kuter miał długość 70 metrów, ale nie przekazała szczegółowych informacji, do którego rurociągu podpłynął. - Podległe nam służby czuwają. Jesteśmy jako Polska bezpieczni. Współpracujemy i nasze służby współpracują z innymi służbami - zapewniła.

Wcześniej o incydencie informował premier Donald Tusk. - Otrzymałem wiadomość z Warszawy. Mamy kolejny incydent nieopodal (...) portu w Szczecinie - powiedział szef polskiego rządu na posiedzeniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. - Dwa dni temu doszło do incydentu w pobliżu naszej platformy Petrobaltic i naszego rurociągu. Oba to rosyjskie jednostki - kontynuował.

"Z użyciem dronów i puszek po kukurydzy". Rosja miała planować zamach w Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Z użyciem dronów i puszek po kukurydzy". Rosja miała planować zamach w Polsce

Do słów Tuska na konferencji prasowej odniósł się rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. - Notujemy ostatnio kilka poważnych incydentów na morzu. (...) Mieliśmy te incydenty na granicy wschodniej. Dajemy radę. Służby białoruskie, służby rosyjskie są tam bezradne (...) i próbują innych możliwości. Odnotowujemy te działanie służb rosyjskich - powiedział.

- O każdym takim zdarzeniu są informowani komendanci służb, są informowani ministrowie, jest informowany pan premier. Ta wymiana doświadczeń i informacji też na arenie międzynarodowej, czyli wymiana informacji służb specjalnych przynosi konkretne efekty. Rosyjskie i białoruskie służby są bezradne. Polska i Polacy są bezpieczni - podkreślił Dobrzyński.

pc

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: FStockLuk/Shutterstock

