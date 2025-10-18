Logo strona główna
"FAKTY PO FAKTACH"

Słowa Bąkiewicza "wezwaniem do zbrodni". "Coś skandalicznego"

Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Jarubas: słowa Bąkiewicza były wezwaniem do zbrodni
Źródło: TVN24
Nie pozwolimy na to, żeby takie czyny uchodziły płazem - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się do incydentu przed siedzibą biura krajowego Platformy Obywatelskiej, gdzie ktoś próbował rzucić koktajl Mołotowa. Nawiązała w tym kontekście do niedawnych słów Roberta Bąkiewicza. Europoseł PSL Adam Jarubas, ocenił, że ta wypowiedź to było "wezwanie do zbrodni".

W budynek, w którym znajduje się między innymi siedziba biura krajowego Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, ktoś w piątek próbował rzucić koktajl Mołotowa.

Według świadków, dwóch mężczyzn miało przyjść z butelką wypełnioną nieznaną substancją. Próbowali ją podpalić i rzucić w drzwi, wykrzykiwali hasła wymierzone w Platformę Obywatelską. Zareagował świadek, który odepchnął mężczyznę z butelką. Rozbiła się ona przed wejściem do kawiarni, a napastnicy uciekli.

"Nie pozwolimy na to, żeby takie czyny uchodziły płazem"

O tej sprawie dyskutowali w "Faktach po Faktach" w TVN24 europosłowie: Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej oraz Adam Jarubas z PSL.

 - Nie pozwolimy na to, żeby takie czyny uchodziły płazem. Z pewnością te osoby zostaną ustalone, ich motywy określone i będą odpowiadały, jeżeli zajdzie taka potrzeba, przed odpowiednimi organami - mówiła Gasiuk-Pihowicz.

Europosłanka KO nawiązała w tym kontekście do słów Roberta Bąkiewicza, prezesa nacjonalistycznego Stowarzyszenia Roty Niepodległości z manifestacji PiS-u, która odbyła się 11 października. Mówił wtedy między innymi o "wyrywaniu chwastów z polskiej ziemi i "rzucaniu napalmu, żeby nigdy nie odrosły".

Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

- I mamy rzucenie łatwopalnego środka na siedzibę Platformy w centrum miasta, tam gdzie są wycieczki z dziećmi, które odwiedza młodzież, które odwiedzają szkoły - zwróciła uwagę europosłanka. Dodała, że "odpowiedzią na takie działania musi być jedno, a mianowicie stanie na straży prawa i pilnowania przestrzeni do dyskusji".

- Pamiętam osiem lat rządów PiS-u i pamiętam nocne dyskusje, ucinane debaty. My przywracamy normalność. Nie pobłażamy, ale krok po kroku przywracamy normalność, kierując się literą prawa - mówiła dalej Gasiuk-Pihowicz.  

Gasiuk-Pihowicz: nie pozwolimy na to, żeby takie czyny uchodziły płazem

Jarubas: Bąkiewicz tymi słowami wzywa do zbrodni

Adam Jarubas ocenił, że Bąkiewicz, wypowiadając w przestrzeni publicznej takie słowa, "wzywa do zbrodni". - Bo mówi o wdeptywaniu w ziemię, o wyrywaniu chwastów. To jest język dehumanizujący, bardzo przypominający język faszystów z lat 30. ubiegłego wieku - stwierdził.

- Musi być tutaj jasne określenie i mam nadzieję, że on za to odpowie prawnie i odczuje konsekwencje swoich słów - dodał.

- To jest coś skandalicznego, bo tak naprawdę gość się staje bohaterem i zyskuje swoich naśladowców, którzy być może za moment, oby nie, będą próbowali doprowadzić do zbrodni - powiedział Jarubas.

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Platforma ObywatelskaRobert BąkiewiczPrawo i Sprawiedliwość
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica