Immunitety Romanowskiego i Wosia. Komunikat Kancelarii Sejmu

Kancelaria Sejmu: uchwały w sprawie immunitetów pozostają w mocy

"Marszałek Sejmu Szymon Hołownia informuje, że pozostają w mocy następujące uchwały Sejmu dotyczące posłów Marcina Romanowskiego i Michała Wosia: z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Michała Piotra Wosia (...), z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marcina Romanowskiego (...), z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego" - czytamy w sejmowym komunikacie opublikowanym w poniedziałek.

Hołownia odpowiedział Wosiowi

Dodano też, że poseł Woś pismem z 28 września (data wpływu: 1 października) zwrócił się do marszałka Sejmu o "dopełnienie obowiązków i podjęcie niezwłocznych i koniecznych działań, zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, w szczególności w zakresie jego immunitetu parlamentarnego, poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego uchwały Sejmu RP z dnia 28 czerwca 2024 roku" z uwagi na jej rzekomą "istotną wadę prawną". "Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował posła Michała Wosia, że marszałkowi Sejmu nie przysługują żadne instrumenty prawne, które mogłyby zmierzać do wyeliminowania z obrotu prawnego przywołanego aktu" - dodano w komunikacie.