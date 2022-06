Gwiazdy "Top Gear" w Krakowie. Kręcą odcinek nowego motoryzacyjnego show

czytaj dalej

Ania chorowała na anoreksję, w wieku 13 lat trafiła do szpitala w Gnieźnie. Swój 9-tygodniowy pobyt tam nazywa piekłem. Opowiedziała dziennikarzom TVN24, że była psychicznie i fizycznie zmuszana do jedzenia. Rzecznik praw pacjenta potwierdził niektóre z jej zarzutów: że zakazywano jej kontaktów z matką i zamiast stosować psychoterapię, faszerowano lekami. Ordynatorka oddziału dziecięcego w Gnieźnie stwierdziła, że Ania to "jedyne niepowodzenie", a "trzy czwarte" innych pacjentów "to są problemy wychowawcze, to nie są chorzy".