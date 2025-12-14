Logo strona główna
Polska

Dziennikarze TVN24 z nagrodami Grand Press

skl
Rafał Stangreciak i Grzegorz Łakomski laureatami nagrody Grand Press w kategorii Dziennikarstwo śledcze
Źródło: TVN24
Grzegorz Łakomski i Rafał Stangreciak z "Czarno na białym" otrzymali nagrodę Grand Press w kategorii Dziennikarstwo śledcze za cykl reportaży "Drogie posłanki, drodzy posłowie". Laureatem w kategorii Reportaż telewizyjny/wideo został Marcin Gutowski za cykl "Tajemnica korespondencji". Dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń został nagrodzony w kategorii Wywiad.

Michał Przedlacki, reporter "Superwizjera", został wybrany Dziennikarzem Roku 2025.

Autorzy cyklu "Drogie posłanki, drodzy posłowie", na które składają się trzy reportaże "Odkurzacze", "Biura widma" i "Cóż szkodzi rozliczyć", zostali nagrodzeni w niedzielę nagrodą Grand Press w kategorii Dziennikarstwo śledcze. Reporterzy "Czarno na białym" przeanalizowali wszystkie sprawozdania finansowe posłów z prowadzonych przez nich biur poselskich.

OGLĄDAJ: Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
janusz kowalski i grzegorz lakomski

Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym

Rafał Stangreciak i Grzegorz Łakomski laureatami w kategorii Dziennikarstwo śledcze

W kategorii Dziennikarstwo śledcze nominowani byli: Grzegorz Głuszak z "Superwizjera" za reportaż "Korupcja wyborcza i przerwana operacja CBŚP", Krzysztof Boczek - goniec.pl, dwukrotnie Szymon Jadczak - Wirtualna Polska, Agnieszka Mazuś - Jawny Lublin i Patryk Szczepaniak oraz Konrad Szczygieł - "Raport specjalny" TVP 1.

Marcin Gutowski laureatem w kategorii Reportaż telewizyjny/wideo

Reporter "Czarno na białym" Marcin Gutowski, autor cyklu "Tajemnica korespondecji", otrzymał nagrodę w kategorii Reportaż telewizyjny/wideo. W reportażach "Zakup za miliony", "Droga do Watykanu" i "Skandal w Bostonie" przybliżył zbiór kilkuset listów polskiej filozofki Anny Teresy Tymienieckiej i kardynała Karola Wojtyły późniejszego papieża Jana Pawła II.

OGLĄDAJ: Warte miliony i ukryte na lata. Unikatowy zbiór wreszcie wyjęty z sejfu
korespondencja_czytnik_scl

Warte miliony i ukryte na lata. Unikatowy zbiór wreszcie wyjęty z sejfu

W kategorii Reportaż telewizyjny/wideo nominowani byli: reporterzy "Superwizjera" Ewa Galica z "Superwizjera" za reportaż "Flota cieni", Sebastian Klauziński i Jakub Stachowiak za reportaż "Szlak cieni. Jak staliśmy się przemytnikami ludzi", Michał Przedlacki za reportaż "Możemy tylko walczyć. Historia oddziału Janusza Szeremety", Piotr Świerczek z "Czarno na białym" za reportaż "Rabota w Polsze", Monika Gawrońska, Jacek Smaruj - Polsat News, Przemysław Siuda, Kamila Wielogórska - TVP Info.

Piotr Jacoń laureatem w kategorii Wywiad

Dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń został nagrodzony w kategorii Wywiad za rozmowę z aktorem Maciejem Stuhrem: "Maciej Stuhr: proces żałoby trwał u nas jeszcze za jego życia" w ramach autorskiej serii "Bez polityki" w TVN24+.

W kategorii Wywiad nominowani byli: Magdalena Huzarska-Szumiec - "Kraków i Świat", dr Maciej Kawecki, Łukasz Bernaś - YouTube This is IT, Maria Pankowska - OKO.press (obecnie TVN24+), Anna Petelenz - "Kraków i Świat", Daria Różańska-Danisz - Na Temat, Piotr Witwicki - Interia.

OGLĄDAJ: Maciej Stuhr: proces żałoby trwał u nas jeszcze za jego życia
pc

Maciej Stuhr: proces żałoby trwał u nas jeszcze za jego życia

29. gala Grand Press

W niedzielę w Teatrze Polskim w Warszawie odbywa się gala XXIX edycji nagród Grand Press. Przyznając nagrody, jurorzy kierowali się takimi kryteriami, jak wybitne walory warsztatowe, znaczenie materiału dla opinii publicznej, ciekawy, indywidualny charakter materiału, zachowanie standardów etycznych dziennikarstwa.

Tegoroczne jury Grand Pressów to Andrzej Andrysiak ("Gazeta Radomszczańska", SGL), Mariusz Janicki ("Polityka"), Magda Jethon (Radio Nowy Świat), Barbara Kasprzycka (Wirtualna Polska), Edward Miszczak (Telewizja Polsat), Michał Rodak (RMF FM), Mateusz Sosnowski (TVN24), Ewa Szadkowska ("Rzeczpospolita"), Marek Twaróg (Polska Press Grupa), Jacek Wakar (Polska Agencja Prasowa), Robert Walenciak ("Przegląd"), Michel Viatteau (Agence France-Presse), Marek Zając (TVP), Krzysztof Zyzik ("O!Polska") oraz Jacek Żakowski (Tok FM, pierwszy Dziennikarz Roku).

Autorka/Autor: sz

Źródło: TVN24

