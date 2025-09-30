Mosbacher z nagrodą Jacka Stronga. "Zrobię wszystko, by Polska pozostała wolna"

Była ambasadorka USA w Polsce Georgette Mosbacher podczas Warsaw Security Forum otrzymała nagrodę im. Jacka Stronga. - Mój pobyt w Warszawie to najważniejszy moment mojego życia. Polacy wspaniale mnie przyjęli, ugościli w swoim kraju. Polska na zawsze zostanie w moim sercu - wspominała po odebraniu statuetki.
- Za wszystko, co osiągnęłam, dziękuję prezydentowi (USA Donaldowi) Trumpowi, który po prostu powiedział mi, że jest robota do wykonania, że Polska jest naszym najważniejszym sojusznikiem, częścią wschodniej flanki NATO - mówiła Mosbacher.
Dodała, że "kocha Polskę". - Zrobię wszystko, by nasze relacje były jak najlepsze, a Polska pozostała wolna - zadeklarowała Georgette Mosbacher.
Mosbacher nagrodzona na Warsaw Security Forum
Mosbacher była szefową amerykańskiej misji dyplomatycznej w Polsce w latach 2018-2021. Otrzymała od Białego Domu nominację na stanowisko ambasadorki w czasie pierwszej prezydentury Donalda Trumpa. Złożyła rezygnację ze stanowiska po wygranej w wyborach prezydenckich Joe Bidena w 2021 roku.
Warsaw Security Forum to coroczna międzynarodowa konferencja poświęcona głównie bezpieczeństwu i współpracy państw NATO oraz Unii Europejskiej. Jest organizowana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego od 2014 roku.
Autorka/Autor: sz/lulu
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP