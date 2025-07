Ostrzega przed globalnym konfliktem, jest w Polsce. "Musimy być gotowi"

Szłapka o słowach gen. Grynkewicha: musimy być gotowi w każdej chwili Źródło: TVN24

Naczelny dowódca wojsk NATO w Europie generał Alexus Grynkewich przy okazji konferencji obronnej w niemieckim Wiesbaden powiedział, że "2027 rok może być potencjalnie rokiem kryzysowym".

Powiedział, że jeśli przywódca Chin Xi Jinping zdecyduje się na akcję zbrojną wobec Tajwanu, to "prawdopodobnie skoordynuje ją z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, co stwarza możliwość globalnego konfliktu". - Dla mnie to oznacza, że obie te rzeczy mogą się wydarzyć w tym samym czasie - dodał generał. - Będziemy potrzebować każdej sztuki uzbrojenia, sprzętu i amunicji, które możemy zdobyć, aby być gotowym - podkreślił dowódca sił NATO w Europie.

W piątek generał Grynkewich jest w Polsce. Spotkał się między innymi z szefami MSZ i MON i z premierem.

Gen. Alexus Grynkewich i Donald Tusk Źródło: PAP/Leszek Szymański

Rzecznik rządu: jeśli chcemy pokoju, musimy być gotowi w każdej chwili

Adam Szłapka, odnosząc się do słów generała Grynkewicha, powiedział, że "to nie jest kwestia podzielania ocen, tylko to jest kwestia tego, jak my pracujemy codziennie".

- Myślę, że nie ma żadnych wątpliwości do tego, że polski rząd pracuje w takiej formule, że my musimy być w każdej chwili gotowi na najtrudniejsze scenariusze - wskazał. Rzecznik rządu wymienił przy tej okazji 5 procent PKB na obronność, Tarczę Wschód, "przekonywanie naszych partnerów w Unii Europejskiej do tego, żebyśmy absolutnie inwestowali w infrastrukturę obronną" oraz wojskowe ćwiczenia "Żelazny Obrońca".

- Stąd prawie 5 procent PKB na obronność, stąd Tarcza Wschód i przekonywanie naszych partnerów w Unii Europejskiej do tego, żebyśmy absolutnie inwestowali w infrastrukturę obronną. Stąd też ćwiczenia, które się będą odbywały w najbliższym czasie. Żelazny obrońca na terenie Polski, jedne z największych w tym roku, 34 tysiące żołnierzy polskich i sojuszników. Stąd bardzo zdecydowana i zdeterminowana praca, żeby przekonać całą Unię Europejską, że nie ma dzisiaj nic ważniejszego niż przemysł obronny i budowa europejskich zdolności produkcyjnych.

- My musimy pracować zgodnie ze starą zasadą, jeśli chcemy pokoju, musimy być gotowi w każdej chwili i w każdej sytuacji - powiedział.

Wiceszef MON: nasz wywiad mówi o takim samym scenariuszu

Wcześniej słowa generała Grynkewicha w rozmowie z Radiem Zet komentował wiceminister obrony Cezary Tomczyk. - Nasze wiadomości wywiadowcze mówią dokładnie o takim samym możliwym scenariuszu - przekazał.

- Generalicja NATO-wska, ale i my mówimy o tym scenariuszu, by dać Chinom i Rosji znać, że znamy ich potencjalne plany i że będziemy to pokazywać krok po kroku właśnie po to, żeby do tych scenariuszy nie doszło - stwierdził wiceszef MON.

Powiedział, że "przygotowujemy kraj i też przygotowują się inne kraje NATO-wskie do potencjalnej operacji obronnej". - To jest oczywiste, patrząc na poziom wydatków na zbrojenia - dodał.

Ocenił także, że jeśli chodzi o operację obronną, to zakładamy realizację planów regionalnych NATO, w które wpisuje się narodowa operacja. - One są oczywiście ściśle tajne, nie bawmy się w Błaszczaka - powiedział, nawiązując do ujawnienia przez byłego ministra obrony planów obronnych Polski w kampanii wyborczej.

Spotkania przedstawicieli polskiego rządu z Grynkewichem

Generał Alexus Grynkewich spotkał się w piątek w Polsce z premierem Donaldem Tuskiem, co szef rządu zapowiedział na środowej prezentacji nowego składu Rady Ministrów.

- Jak wiecie, pojawiła się niedawno informacja, że według analiz i opinii amerykańskich dowódców NATO-wskich - to istotne, że akurat Amerykanie tak sądzą - bezpośrednie zagrożenie wojenne ze strony Rosji może nastąpić już w 2027 roku. O tym zresztą będę w piątek rozmawiał z NATO-wskim głównodowodzącym. Dlatego dla mnie tak ważną rzeczą jest, żebyśmy skupili całą tę energię na eliminowaniu zagrożeń każdego rodzaju, i liczę tutaj na synergię resortów - powiedział wówczas Tusk.

Kosiniak-Kamysz o spotkaniu z gen. Grynkewichem Źródło: TVN24

Z gen. Grynkewichem spotkał się już w piątek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Rozmawialiśmy o tych wyzwaniach, o tym, o czym głośno w ostatnich dniach, o byciu gotowym do obrony państw NATO przed zagrożeniami ze strony Rosji, ze strony Chin, ze strony innych państw, w każdym momencie i mamy coraz mniej czasu. Musimy go bardzo dobrze spożytkować - przekazał.

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski również spotkał się z głównodowodzącym wojskami NATO w Europie. "Generał z uznaniem wypowiedział się o współpracy z Polską i wysiłkach, jakie podejmuje nasz kraj w zakresie modernizacji armii" - przekazał szef MSZ.

Gościłem dziś w Warszawie Głównodowodzącego Połączonych Sił NATO w Europie gen. Alexusa G. Grynkewicha.



Generał z uznaniem wypowiedział się o współpracy z Polską i wysiłkach, jakie podejmuje nasz kraj w zakresie modernizacji armii. pic.twitter.com/APl4op4O5B — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) July 25, 2025 Rozwiń

