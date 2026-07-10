Męskie zdrowie Gdzie szukać pomocy w kryzysie? Tu możesz zadzwonić Oprac. Maciej Wacławik |

"Planem dnia nie wyjdziemy z depresji". Rozmowa z Anną Morawską-Borowiec Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Pamiętaj, że sięgnięcie po pomoc jest pierwszym krokiem do pokonania kryzysu" - przypomina serwis Życie warte jest rozmowy. W ramach pomocy można skorzystać na przykład z infolinii obsługiwanej przez ekspertów.

Pomoc dla osób dorosłych w kryzsie psychicznym

Jeśli jesteś osobą dorosłą, możesz zadzwonić do Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym przy Ministerstwie Zdrowia: 800 70 2222. Infolinia jest bezpłatna, działa całodobowo, siedem dni w tygodniu.

Jeśli jesteś funkcjonariuszem, pracownikiem służb mundurowych, ratownictwa medycznego lub krewnym osoby pełniącej jedną ze wspomnianych funkcji, możesz zadzwonić pod numer 800 70 2430. Ta infolinia również działa całodobowo przez siedem dni w tygodniu i jest bezpłatna.

W wyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżury również specjaliści: psychiatra, prawnik, pracownik socjalny, terapeuta uzależnień, asystent zdrowienia, seksuolog. Szczegóły znajdziesz na stronie Centrum.

Osoby dorosłe mogą uzyskać wsparcie również na stronie 116sos.pl. Znajdziesz na niej numer 116 123, pod który można dzwonić przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Możesz również skorzystać z formularza online lub czatu. "Wysłuchamy Cię i doradzimy, gdzie znaleźć wsparcie. Daj sobie szansę. Skontaktuj się z nami" - czytamy.

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji. Pod numer 22 594 91 00 możesz zadzwonić w każdy czwartek od godziny 17.00 do godziny 19.00.

Telefon Zaufania dla Mężczyzn - 608 271 402. Dyżury psychologów odbywają się we wtorki, w godzinach 17.00-19.00, w środy, w godzinach 18.00-20.00 oraz w czwartki, w godzinach 19.00-21.00. Pomoc dostępna jest w języku polskim i angielskim.

Pomoc dzieciom

Jeśli jest osobą niepełnoletnią, możesz anonimowo skorzystać z Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12. Czynna jest codziennie i przez całą dobę. Jeśli wolisz pisanie, dostępny jest też czat. Nie wymaga on logowania czy instalowania aplikacji. "Nasi konsultanci są tu, aby wesprzeć cię w każdej sytuacji" - czytamy na stronie RPD.

Możesz skorzystać również z Telefonu Zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: 116 111. "Złość? Smutek? Lęk? Z nami możesz porozmawiać o wszystkim!" - zapewnia fundacja. Na stronie telefonu skorzystasz też z czatu lub formularza do wysyłania wiadomości.

Pomoc dla młodych dorosłych

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opracowali innowacyjną aplikację "DepressionControlApp", która ma pomagać w codziennym monitorowaniu nastroju i wspierać zdrowie psychiczne społeczności akademickiej. Narzędzie powstało z myślą o młodych dorosłych, funkcjonujących w wymagającym środowisku uczelni. Obecnie "DepressionControlApp" dostępna jest w formule beta-testów. Szczegółowe informacje o tym, jak ją zainstalować, znajdują się na tej stronie.

Rozmowa z konsultantem infolinii wsparcia może być bardzo pomocna. Nie zastąpi jednak terapii czy kontaktu z lekarzem specjalistą. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Jak pomóc osobie w kryzysie?

Jak możemy pomóc osobie w kryzysie? Warto pamiętać o udzieleniu pierwszej pomocy emocjonalnej, która obejmuje cztery zasady: zauważ, zapytaj, zaakceptuj, zareaguj. "Jej upowszechnianie jest szczególnie ważne, ponieważ część osób czuje się niekompetentna lub uważa, że nie ma umiejętności, aby pomagać dzieciom i nastolatkom w przezwyciężeniu emocjonalnych trudności" - czytamy w poradniku "Pierwsza pomoc emocjonalna" autorstwa Lucyny Kicińskiej i Jolanty Palmy. Powstał on w ramach programu Wspierająca Szkoła skierowanego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

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