Kiedy trzeba krytykować rząd, to Lewica jest autentyczna i wiarygodna, bo komu jak komu, ale Lewicy do PiS-u naprawdę jest bardzo daleko – mówił w "Faktach po Faktach" Robert Biedroń, eurodeputowany, jeden z liderów Lewicy. Odniósł się do pojawiającej się krytyki wobec tej formacji za poparcie rządowego projektu Krajowego Planu Odbudowy.

Sejm przyjął ustawę w sprawie ratyfikacji decyzji, która umożliwiła uruchomienie unijnego Funduszu Odbudowy. Sprzeciw wobec ratyfikacji od dawna deklarowała wchodząca w skład Zjednoczonej Prawicy Solidarna Polska, której posłowie zagłosowali przeciwko. Opozycja okazała się podzielona. Poparcia ustawie udzieliła Lewica oraz Koalicja Polska-PSL, a niemal cała Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu. Po przyjęciu ustawy przez Senat, została ona podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

"Biedroniowi do Kaczyńskiego jest mniej więcej tak daleko, jak z Ziemi na Marsa"

Europoseł i jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń w "Faktach po Faktach" odniósł się do pojawiającej się ze strony Koalicji Obywatelskiej krytyki wobec wsparcia Lewicy dla rządowego projektu. - To jest ta telenowela, odcinek 276, w którym znów słyszymy, że ktoś z nich próbuje mieć jakiś misterny plan, który na koniec przez dwóch senatorów się nie udaje, bo jeden źle zagłosował, a drugi zaciął się w windzie – powiedział, odnosząc się do przegranego przez opozycję głosowania nad preambułą do ustawy dotyczącej Funduszu Odbudowy w Senacie.

- Politycy muszą być dojrzali, muszą pamiętać, że są w polityce dla dobra ludzi, a nie dla swoich misternych planów. (…) Politycy muszą doprowadzić do tego, że ludzie będą widzieli, że warto zagłosować na opozycję. Jak na razie to opozycja ciągle przegrywa wybory, ciągle snując te głupie i niesprawdzające się misterne plany – ocenił Biedroń.

- Wszyscy wiemy, że Biedroniowi do Kaczyńskiego jest mniej więcej tak daleko, jak z Ziemi na Marsa. To są dwa różne światy i dwie różne wizje Polski. Jeżeli są czasem głosowania, w których trzeba popierać rząd, to trzeba go popierać, bo wtedy to jest na rzecz ludzi. Kiedy trzeba krytykować rząd, to Lewica jest tutaj autentyczna i wiarygodna, bo komu jak komu, ale Lewicy do PiS-u naprawdę jest bardzo daleko – komentował eurodeputowany.

Autor:ft//rzw

Źródło: TVN24