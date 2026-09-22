Świat "Zakończymy to". Donald Trump w ONZ o wojnie w Ukrainie Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Trump: współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i ta wojna też zostanie zakończona Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Donald Trump udzielił krótkiej wypowiedzi mediom przy wejściu do siedziby ONZ, gdzie wziął udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego. Pytany o swoje przesłanie do Władimira Putina, odpowiedział jednym zdaniem: - Zakończ wojnę.

Później, podczas swojego przemówienia, amerykański prezydent wymieniał konflikty, które w jego ocenie udało mu się zakończyć. Kilkukrotnie odniósł się do wojny trwającej w Ukrainie. Zapowiedział, że "współpracujemy bardzo blisko z przywódcami Rosji i Ukrainy". - Ta sprawa też zostanie zakończona. Myślę, że szybciej, niż wielu myśli - powiedział.

Donald Trump przemawia w ONZ Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SARAH YENESEL

Jak dodał, "co miesiąc w Ukrainie ginie 25 tysięcy młodych ludzi, głównie żołnierzy". - Patrzę na zdjęcia z pola walki i tak naprawdę nie chcę ich już nigdy więcej widzieć, ponieważ są one straszne - mówił Trump.

Zapowiedział, że w celu zakończenia wojny użyć może przeciwko Rosji niedawno uchwaloną ustawę o cłach i sankcjach. - W zeszłym tygodniu, ku czci senatora Lindseya Grahama, podpisałem nową ustawę uchwaloną przez Kongres, dającą mi ogromne uprawnienia dotyczące nakładania ceł. Jeżeli to będzie konieczne będę musiał z nich skorzystać - powiedział Trump. Jak mówił, "czas położyć kres zabijaniu".

Spotkanie Trumpa z Zełenskim

W sesji Zgromadzenia Ogólnego uczestniczy również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Planowane jest jego spotkanie z Trumpem. - Może ono wiele zmienić - zapowiedział ukraiński prezydent, który w poniedziałek rozmawiał z Trumpem telefonicznie.

Trump skrytykował również dziennikarzy stacji CNN za ich obecność w siedzibie ONZ. - Nie powinniście tu być i relacjonować mojego przemówienia - powiedział. Kilka dni temu amerykański prezydent wykluczył CNN i inne media z Białego Domu. W geście solidarności mediów jego poniedziałkowe przemówienie przed Białym Domem nie było nagłośnione, a słowa Trumpa zagłuszył helikopter.