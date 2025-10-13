"Fakty" TVN zyskują "plusa". Już od dziś w TVN24+

Anita Werner_16x9 Źródło: TVN24

Czego mogą się spodziewać widzowie "Faktów+"? Ci, którzy odwiedzają TVN24+, świetnie wiedzą, że "zawsze jest coś do dodania". Ta sama idea stanęła za pomysłem poszerzenia telewizyjnego wydania programu informacyjnego. Tu nie ogranicza nas czas. Tu możemy przygotować dodatkowe informacje i poszerzone analizy dla tych wszystkich, którzy chcą wiedzieć jeszcze więcej. A obchodzący ostatnio 28. urodziny program nadal będzie dostarczał widzom telewizyjnym tą samą potężną dawkę najwyższej jakości informacji.

W dzisiejszym, pierwszym wydaniu "Faktów+" odwiedzimy granicę Łomianek i Warszawy w porannym szczycie. Od lat nie udaje się tam rozwiązać problemu zakorkowanej ulicy Pułkowej. Dojeżdżający mówią o coraz większych korkach, powstała petycja skierowana do obu samorządów z prośbą o podjęcie pilnych działań. Co może pomóc?

Do paraliżu, choć innego rodzaju, może dojść w najbliższych dniach na Śląsku. Jastrzębska Spółka Węglowa podjęła decyzję o rozpoczęciu przygotowań do szeroko zakrojonej restrukturyzacji biznesowej. Związkowcy oraz pracownicy JSW zapowiedzieli protest i blokadę. Paweł Szot opowie o ich postulatach i tym, co restrukturyzacja spółki może oznaczać dla polskiego górnictwa.

- "Fakty" to najpopularniejszy program informacyjny w Polsce. Chcemy pokazać jeszcze więcej materiałów dziennikarskich, dlatego uruchomiliśmy "Fakty" w TVN24+. To rozszerzone wydanie programu, dostępne wyłącznie w TVN24+. Materiały reporterów programu, dodatkowe informacje i analizy. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą rozumieć i wiedzieć więcej - mówi Mateusz Sosnowski, redaktor naczelny portalu tvn24.pl.

Jak oglądać "Fakty+"?

"Fakty+" będą emitowane codziennie zaraz po głównym, telewizyjnym wydaniu programu. Dostępne będą na żywo na specjalnym kanale w TVN24+ (użytkownik będzie mógł oglądać całe telewizyjno-internetowe wydanie bez przerwy), a także po emisji w formie wideo na żądanie.

