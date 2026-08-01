Pomagała przy krowach, komputera nie miała. "Lalek nie pamiętam, ważna była piłka"

Ewa Pajor świętuje po jednej ze strzelonych bramek w finale Ligi Mistrzyń UEFA

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23 maja 2026 roku, Oslo. Ewa Pajor, która w grudniu obchodzić będzie 30. urodziny, na finał Ligi Mistrzyń wybiega już po raz - uwaga! - szósty. Pięć z tych spotkań przegrała, cztery w barwach Wolfsburga, jeden - Barcelony. "Dumę Katalonii" reprezentuje cały czas, od 2024 roku.

Tym razem, w Oslo, wreszcie triumfuje. Jest sukces, jest pełnia szczęścia. Barcelona rozbija Olympique Lyon 4:0, Polka do siatki trafia dwukrotnie, uznana zostaje najlepszą zawodniczką finału, a z 11 golami wygrywa klasyfikację strzelczyń.

Sukcesy wcześniejsze? Mistrzostwa Polski, mistrzostwa Niemiec, mistrzostwa Hiszpanii, lista imponująca. W reprezentacji Polski - kapitanka, 110 rozgranych meczów, 71 zdobytych bramek, najwięcej w historii.