Polska

Emocje przed głosowaniem. "Niech każdy będzie gospodarzem w swoim pałacu"

Bogucki, Sejm, ustawa łańcuchowa
Bogucki: nie chodzi o dobro zwierząt
Źródło: TVN24
Zachęcam do tego, żeby nie szukać marszałkowskiego weta, bo go nie ma, pan go nie znajdzie - mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki do marszałka Sejmu na chwilę przed głosowaniem w sprawie weta do ustawy łańcuchowej. - Pan prezydent ma długopis w swoim pałacu, a marszałek ma długopis w Sejmie - zareagował Włodzimierz Czarzasty. Bogucki w swojej wypowiedzi atakował również premiera Donalda Tuska.

W środę Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy łańcuchowej. Głosowanie poprzedziła debata w Sejmie, w trakcie której kilkukrotnie głos zabierał szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Zwrócił się także z wnioskiem o zabranie głosu już w bloku głosowań, tuż przed decyzją posłów w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Powołał się przy tym na art. 186 regulaminu Sejmu, który umożliwia udzielanie głosu najwyższym urzędnikom państwowym poza kolejnością. 

- Co pan chciał? - zwrócił się do Boguckiego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - W trybie 186. - odpowiedział szef kancelarii prezydenta. - Prosi pan o głos? To się mówi: dzień dobry, prosiłbym o głos (...). Proszę państwa, w związku z artykułem 186., pan minister poprosił o głos, bardzo proszę - powiedział Czarzasty. 

Zbigniew Bogucki przed głosowaniem ws. weta prezydenckiego
Źródło: TVN24

Bogucki: nie chodzi o dobro zwierząt

Bogucki stanął na mównicy i oznajmił, iż chciał wyjaśnić, "o co w tym głosowaniu chodzi”. - Nie chodzi o dobro zwierząt, bo gdyby chodziło o dobro zwierząt, to zajęlibyśmy się projektem prezydenckim, ale ten projekt prezydencki nie jest rozpoznawany. I jest zaproszenie ze strony pana prezydenta do wszystkich państwa, bez względu na to, po której stronie sceny politycznej jesteście, żeby ten projekt przeprocedować i żeby wszedł nie za rok, tylko może wejść za miesiąc - stwierdził.

>> Prezydent wetuje ustawę łańcuchową i proponuje swoją. Czym się różnią? <<

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tusk pokazał zdjęcie z psem. Reakcja na weto

Tusk pokazał zdjęcie z psem. Reakcja na weto

Prezydent zawetował ustawę łańcuchową. Złożył własny projekt

Prezydent zawetował ustawę łańcuchową. Złożył własny projekt

Następnie Bogucki nawiązał do wpisu premiera Donalda Tuska na platformie X, który odnosząc się do weta prezydenta pisał: "I co ci psy zawiniły?".

- Weto prezydenckie, ale jednocześnie inicjatywa ustawodawcza. Co pan premier wypisuje? "I co ci psy zawiniły" - cytował Bogucki, przypominając, że po zawetowaniu prezydent wniósł własny projekt ustawy.

- Szanowny panie premierze, ja mógłbym zapytać dzisiaj: a co panu zawinili pacjenci, którzy nie mogą dostać się do lekarza? A co panu zawiniły dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, których pan chce pozbawić tak naprawdę w większości darmowych leków? Co panu zawinili ci pracownicy sądów, którzy wywiesili tutaj (w Sejmie - red.) transparent i proszą o podwyżki? Wreszcie, co panu zawinili pana wyborcy, że pan nie potrafił spełnić swoich obietnic? Panie premierze, co wszyscy ci ludzie panu zawinili? - wyliczał Bogucki, zwracając się do obecnego na głosowaniu szefa rządu. 

Słowa ministra prezydenta wywołały emocje po prawej stronie sali plenarnej. Posłowie wznowili okrzyki i oklaskiwali Boguckiego. 

Donald Tusk
Donald Tusk
Źródło: PAP/Piotr Nowak

Szef KPRP kontynuował swoją wypowiedź i wspominał kolejne wpisy Tuska, w których premier pisał: "Weto Prezydenta Nawrockiego wobec ustawy łańcuchowej nie mieści mi się w głowie. To już nie jest polityka, to zwykła podłość", czy "Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu. PiS, Nawrocki, Konfederacja".

- Czym to panie premierze jest, jak nie podłością? To nie jest podłość zwracać się do parlamentarzystów i mówić w taki sposób? - pytał prezydencki minister. 

Następnie sugerował, że premier w przeszłości był "na łańcuchu" Kremla. - Gdybym chciał być złośliwy, to bym zapytał, na czyim był pan łańcuchu kilkanaście czy kilka lat temu? Na czyim łańcuchu pan wtedy był, kiedy nazywano pana ich człowiekiem w Warszawie? Kiedy pan mówił, że pan będzie pilnował, żeby razem z premierem Putinem nie sypać piachu w tryby. To po czyjej stronie pan był? I na czyim pan był łańcuchu? - pytał.

Bogucki do premiera: na czyim był pan łańcuchu kilkanaście czy kilka lat temu?
Źródło: TVN24
Zbigniew Bogucki w Sejmie
Zbigniew Bogucki w Sejmie
Źródło: PAP/Piotr Nowak

"Niech każdy będzie gospodarzem w swoim pałacu"

Bogucki skorzystał ze swojego prawa do głosu także, aby zwrócić się w kierunku Włodzimierza Czarzastego.

- Pan marszałek zdaje się chce stanąć w szranki z panem premierem, kto będzie bardziej antyprezydencki, kto będzie bardziej antyobywatelski. Panie marszałku, pan ostatnio powiedział: walka nie zakończy się tak długo, jak prezydentem będzie Nawrocki. Człowiek zbudowany z nacjonalistycznych obsesji - mówił. I dodał: - Prezydent Nawrocki jest zbudowany na idei wolnej, suwerennej, niepodległej, dumnej Polski. A pan, jest zbudowany na idei Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

- Nie ma pan prawa tak mówić do prezydenta - powiedział, odnosząc się do niedzielnej wypowiedzi Czarzastego, gdy został wybrany na szefa Nowej Lewicy.

W tym momencie posłowie PiS wstali i zaczęli krzyczeć "precz z komuną".

W czasie wystąpienia Boguckiego do mównicy podeszła posłanka Piekarska
W czasie wystąpienia Boguckiego do mównicy podeszła posłanka Piekarska
Źródło: PAP/Piotr Nowak

- Mówił pan też: będzie weto za weto. To jest propozycja współpracy? To jest wyciągnięta dłoń? To jest koncyliacyjne podejście do spraw Polaków? - kontynuował Bogucki. - Zachęcam do tego, żeby nie szukać marszałkowskiego weta, bo go nie ma, pan go nie znajdzie. Pan oczywiście może uskutecznić tą zamrażarkę marszałkowską, może pan ją nawet owiązać łańcuchem, ale przyjdzie taki czas, że te projekty wrócą i te dobre projekty dla Polaków, dla Polski, będą procedowane - mówił do Czarzastego.

Nawiązał tym do jego słów po zaprzysiężeniu na marszałka, kiedy Czarzasty zapowiadał: - Będę stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa.

KONKRET24: Weto marszałkowskie. Czy Sejmowi grozi "niekonstytucyjna zamrażarka"?

Zdaniem Boguckiego "obowiązkiem marszałka" jest poddać projekty prezydenckie pod głosowanie, a nie "decydować jednoosobowo, czy dany projekt będzie rozpoznawany". - Natomiast weto prezydenta ma swoje źródło w konstytucji. Taka zasadnicza różnica - zaznaczył. 

- Dziękuję serdecznie panie ministrze. Niech każdy będzie gospodarzem w swoim pałacu. Pan prezydent ma długopis w swoim pałacu, a marszałek ma długopis w Sejmie - skomentował Czarzasty. 

Czarzasty: niech każdy będzie gospodarzem w swoim pałacu
Źródło: TVN24

- Zwracam panu uwagę, że jeżeli chodzi o pana wypowiedź, z 10 minut, które pan zajął, minutę pan poświęcił ustawie, a dziewięć swoim wymysłom. I proszę o tym na przyszłość pamiętać, bo jednym się to podoba, drugim nie. Ja mam do tego, jak zwykle, dystans - podsumował marszałek Sejmu. 

Klatka kluczowa-105562
Cała wypowiedź Boguckiego przed głosowaniem w sprawie weta do ustawy łańcuchowej
Źródło: TVN24
Autorka/Autor: os/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica