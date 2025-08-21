Logo strona główna
Polska

MSZ reaguje po eksplozji drona w Osinach

Paweł Wroński
Wroński: przekazano ambasadzie Federacji Rosyjskiej notę protestacyjną
Źródło: TVN24
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało Rosji notę protestacyjną w sprawie eksplozji drona w Osinach w województwie lubelskim - poinformował rzecznik resortu Paweł Wroński.

W czwartek Paweł Wroński przekazał na konferencji prasowej przed budynkiem MSZ, że "po południu została przekazana ambasadzie Federacji Rosyjskiej nota protestacyjna wobec wydarzeń, jakie rozegrały się w miejscowości Osiny w nocy z 19 na 20 sierpnia".

- W tej nocie Polska wskazuje, że Federacja Rosyjska naruszyła traktat o przyjaźni i współpracy z 1992 roku, konwencję chicagowską o lotnictwie cywilnym z 1944 roku, a także wiele praw zwyczajowych. Zdaniem MSZ to zdarzenie jest świadomą prowokacją, elementem wojny hybrydowej i kolejnym wysoko nieprzyjaznym aktem wobec Rzeczypospolitej Polskiej, jak i wobec państw europejskich - oświadczył.

Protest ten zapowiadał w środę szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. "Kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze Wschodu potwierdza, że najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona naszego własnego terytorium. Będzie protest MSZ wobec sprawcy" - napisał na portalu X.

Eksplozja w Osinach

W nocy z wtorku na środę w Osinach w polu kukurydzy spadł obiekt. Mieszkańcy mówili, że słyszeli eksplozję. Nikomu nic się nie stało. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał później, że był to rosyjski dron. Mówił, że to kolejna rosyjska prowokacja.

W czwartek Grzegorz Trusiewicz, prokurator okręgowy w Lublinie, powiedział, że "istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo - ale to będzie, co podkreślam, weryfikowane w dalszym toku postępowania - że obiekt ten nadleciał prawdopodobnie z terenu Białorusi".

Autorka/Autor: js//mm

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

