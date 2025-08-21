Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rosyjski test naszych zdolności obrony. "Wskazał, że ich nie mamy"

Osiny
Koziej: coraz więcej jest dowodów na to, że to rzeczywiście było celowe działanie rosyjskie
Źródło: TVN24
Test ten najwyraźniej wskazał, że nie mamy zdolności obrony przeciwdronowej, bo w ogóle o tym dronie nie wiedzieliśmy - powiedział w "Faktach po Faktach" były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Stanisław Koziej, komentując zdarzenie w Osinach. W ocenie generała Romana Polko Polska powinna "uruchomić przemysł", który pozwoliłby na wzmocnienie naszego systemu obrony powietrznej. Goście TVN24 odnosili się także do ostatnich działań Donalda Trumpa wobec Ukrainy.

W nocy z wtorku na środę na polu kukurydzy w okolicy miejscowości Osiny w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie spadł i eksplodował obiekt latający. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że był to rosyjski dron i kolejna rosyjska prowokacja. Prokuratura wypowiada się dużo ostrożniej. Zaznaczyła, że na razie nie ustalono szczegółów, ale jest "wysokie prawdopodobieństwo", że obiekt nadleciał z terenu Białorusi.

Światowe media o wybuchu drona w Osinach. Zwracają uwagę na ważny fakt
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Światowe media o wybuchu drona w Osinach. Zwracają uwagę na ważny fakt

Aleksandra Koszowska

Koziej: coraz więcej dowodów

Zdaniem generała Stanisława Kozieja, który gościł w czwartkowych "Faktach po Faktach", jest "coraz więcej jest dowodów na to, że to rzeczywiście było celowe działanie rosyjskie". - Gdyby rzeczywiście był on wystrzelony z Białorusi, to jest dodatkowy - już w zasadzie stuprocentowy - dowód, że było to celowe i świadome testowanie przede wszystkim naszej obrony przeciwdronowej - powiedział.

Ocenił, że jeśli chodzi o zdolności Polski do obrony przez dronami, "test ten najwyraźniej wskazał, że ich nie mamy, bo w ogóle o tym dronie nie wiedzieliśmy".

- Ostatnie informacje mówią, że on mógł być wyposażony w jakieś specjalne, obserwacyjne dodatkowe urządzenia, zbierać dane wywiadowcze z terytorium, po którym latał. Nie wiadomo, po jakim terytorium on latał, bo my rzeczywiście nie mamy możliwości wykrywania i monitorowania tych celów powietrznych - stwierdził.

Polko o dronie w Osinach

Generał Roman Polko powiedział natomiast, że jeśli Polska nie pozyskała jeszcze systemów rozpoznawczych Barbara, "to po pierwsze, można wypożyczyć doraźnie od naszych partnerów z Unii Europejskiej, z NATO, bo takimi systemami dysponują". - Nie możemy być zeroprocentowo skuteczni, bo tak to wygląda - przekazał.

- To, co można zrobić, to także uruchomić polski przemysł, który chyba jest zdolny do tego, aby wyprodukować balon, a do tego balonu przymocować radary i budować ochronę, tą Tarczę Wschód - dodał. 

Jak ocenił następnie Koziej, zdarzenie z Osiny "jest następstwem braku u nas strategicznego podejścia do spraw bezpieczeństwa, bo za późno zaczynamy o tym myśleć". - Okazuje się, że przyszłością walki z dronami są drony myśliwskie. Przeciwko dronom najlepsze są drony, albo jeszcze roje dronów. Czy my już na ten temat myślimy? - pytał.

"Pozytywny sygnał" od Trumpa

Goście "Faktów po Faktach" byli również pytani o opublikowany w mediach społecznościowych wpis prezydenta USA Donalda Trumpa. Krytykował w nim swojego poprzednika Joe Bidena za ograniczanie działań militarnych Ukrainy w odpowiedzi na rosyjskie ataki.

- To jest pozytywny sygnał moim zdaniem. Po pierwsze, że wreszcie Stany Zjednoczone zdejmą wszelkie ograniczenia na użycie broni przez Ukrainę, bo rzeczywiście za prezydenta Bidena było tak, że Ukraińcy dostawali broń, ale nie mogli w pełnym zasięgu jej używać - przypomniał Koziej.

"Joe Biden nie pozwolił Ukrainie na to, by oddawała ciosy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Joe Biden nie pozwolił Ukrainie na to, by oddawała ciosy"

Świat

Jak dodał, "miejmy nadzieję, że to oznacza (…) już teraz, że Ukraińcy mogą strzelać tymi rakietami na pełny zasięg, a nie tylko na terytoriach Ukrainy zajętej przez Rosjan".

Polko ocenił natomiast, że "dzięki tak naprawdę wizycie przywódców Unii Europejskiej, prezydenta Zełenskiego i dzięki temu, że został prezydent Trump ograny podczas spotkania w Alasce, przejrzał już w końcu na oczy i zdaje sobie sprawę, że Rosja nawet pół kroku nie chce zrobić w tył i nie jest gotowa na żadne ustępstwa".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr//mm

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
WojskoRosjaWładimir PutinWołodymyr ZełenskiDronyAtaki dronów
Czytaj także:
638914078380009749sss
Lech rozbity. Bolesna lekcja futbolu od Belgów
EUROSPORT
GettyImages-2230512658
Legia rozkręciła się na dobre. Poluje na kolejnego gola
RELACJA
imageTitle
Jagiellonia nie zawiodła. Dobra zaliczka przed rewanżem
EUROSPORT
Antarktyda
Jedna wycieczka tam kosztuje sto ton śniegu
METEO
euro shutterstock_2643708459
Będą wprowadzać euro. Ruszyła specjalna kampania
BIZNES
Karol Nawrocki
Prezydent spotka się z papieżem. Jest data
Polska
Ursus i Rembertów nie chcą nocnej prohibicji
Dwie warszawskie dzielnice nie chcą nocnej prohibicji
WARSZAWA
Opady nocą, deszcz
Niebezpieczna noc. Alarmy IMGW w części kraju
METEO
Władimir Putin i Donald Trump przed konferencją prasową
"Rosja gra o nową architekturę bezpieczeństwa Europy"
Świat
Mukaczewo
Atak na amerykański zakład. "Rosjanie dokładnie wiedzieli, gdzie uderzają"
Świat
Płonący wóz strażacki w Portugalii
Wóz strażacki stanął w płomieniach. Nagranie
METEO
imageTitle
Vingegaard zrezygnował ze startu w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Zniszczone budynki w Strefie Gazy
"Wydałem instrukcje, aby rozpocząć natychmiastowe negocjacje"
Świat
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Ministra o wecie prezydenta: odmrożę Polakom uszy na złość tej władzy
BIZNES
Pożar samochodu na Wale Miedzeszyńskim
Samochód spłonął na Wale Miedzeszyńskim
WARSZAWA
imageTitle
Pierwsza setka rankingu i małe doświadczenie w Wielkim Szlemie. Oto rywalka Świątek
EUROSPORT
Lotnisko w Lizbonie
Pożar na lotnisku, ewakuowano kilkuset pasażerów
Świat
Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos arctos)
Ponad 450 niedźwiedzi ma zginąć do końca października
METEO
Ekshumacje w Ukrainie
"Nie może być mowy". Ukraina odpowiada rzecznikowi polskiego prezydenta
Polska
Karol Nawrocki
"Prezydent wysokich rachunków". Minister o sporze w sprawie ustawy wiatrakowej
BIZNES
imageTitle
Zacięty mecz, smutny koniec. US Open nie dla Chwalińskiej
EUROSPORT
Plastik w wodzie
Połknęła plastikową torbę, konała w męczarniach
METEO
Wypadek radiowozu w Olsztynie
Wypadek radiowozu, ranna policjantka
Olsztyn
Służby natleniają rzekę Wkrę
Torf napłynął do Wkry, brak tlenu zabił ryby. Służby wciąż natleniają rzekę
WARSZAWA
Hołd dla poległego strażaka
W całej Polsce zawyły syreny. Ku czci poległego strażaka
Trójmiasto
Śmiertelny wypadek w Netcie Pierwszej
Dwie ofiary śmiertelne wypadku ciężarówek. Zginął młody kierowca i jego pasażerka
Białystok
Władimir Putin
Lista żądań Putina wobec Ukrainy
Świat
sklep zakupy napoje piwo shutterstock_2314430081
Akcyza i opłata cukrowa w górę
BIZNES
Poważny wypadek w miejscowości Goła
Przebił ogrodzenie, ściął słup. Pasażerka w ciężkim stanie
Opole
Elektrownia jądrowa w Rosji. Zdjęcie ilustracyjne
Media: po ataku dronów wyłączono reaktor elektrowni jądrowej w Rosji
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica