"Głębokie podziały" i "mocne resentymenty". Co pokazała debata

Wojciech Rafałowski o sporze na lewicy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Z debaty dowiedzieliśmy się, że być może rozłam i konflikt na lewicy jest bardziej intensywny, niż nam się wydaje. Widzę głębokie podziały - mówił na antenie TVN24 Wojciech Rafałowski, socjolog polityki z Uniwersytetu Warszawskiego. Komentował przebieg poniedziałkowego starcia kandydatów i wymiany zdań między Magdaleną Biejat i Adrianem Zandbergiem.

Kluczowe fakty: Gościem TVN24 był Wojciech Rafałowski, socjolog polityki. Tematem rozmowy była poniedziałkowa debata i finisz prezydenckiej kampanii.

Ekspert mówił o tym, co szczególnie zaintrygowało go podczas debaty, a także ocenił, jaki może mieć ona wpływ na końcówkę kampanii.

Wojciech Rafałowski, socjolog polityki z Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem TVN24. Głównym tematem rozmowy była ostatnia debata wszystkich kandydatów na prezydenta. Podczas niej doszło do wymiany zdań między Magdaleną Biejat (Lewica) a Adrianem Zandbergiem (Razem).

Zandberg skrytykował Biejat za poparcie budżetu z niewystarczającymi, zdaniem kandydata partii Razem, nakładami na ochronę zdrowia. - W przeciwieństwie do ciebie, Adrian, ja nie szukam wymówek, żeby nie robić rzeczy. Ja jestem w tej trudnej koalicji po to, żeby załatwiać te sprawy, które oboje obiecywaliśmy w kampanii w 2023 roku - odpowiedziała kandydatka Lewicy.

- Dowiedzieliśmy się być może tego, że rozłam i konflikt na lewicy jest bardziej intensywny, niż nam się wydaje. Bo ta wymiana zdań między Magdaleną Biejat a Adrianem Zandbergiem była dosyć ostra i sam nie podejrzewałem, że te resentymenty są na tyle mocne - komentował gość TVN24.

Zdaniem Rafałowskiego spór na lewicy ma głęboki, historyczny charakter. - Wtedy już (w XIX w. - red.) istniała lewica, która mówiła rewolucja, a druga mówiła reformujmy. Biejat to jest reforma, załatwiajmy drobne sprawy i zmieniajmy państwo, współpracując z nim, a Zandberg jest rewolucjonistą. Więc bardzo wyraźnie widać było dla mnie, jako kogoś, kto zajmuje się, może nie historią idei, ale są mi bliskie tego rodzaju sprawy, widzę tym bardzo głębokie podziały w Lewicy - mówił.

"Generalnie widać, że coś kręcił". Wyjaśnienia Nawrockiego w sprawie mieszkania

Gość TVN24 odniósł się również do strategii Karola Nawrockiego w kwestii wyjaśnienia sprawy gdańskiej kawalerki, którą w niejasnych okolicznościach nabył od pana Jerzego. Nawrocki podczas debaty nie odniósł się do kwestii mieszkania, ale odesłał do swojego filmiku w mediach społecznościowych. - To nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ mało kto sięgnie do tego filmiku, obejrzy go do końca. To nie jest dobra strategia - ocenił.

- Co więcej przez to, że w ostatnich tygodniach zmieniały się wersje wydarzeń, to generuje wrażenie chaosu. Więc osoby, które są w tym polu niezdecydowanym, czy w tym polu, który nie ma takich twardych, mocnych preferencji, one mają przede wszystkim wrażenie chaosu. I to jest ten problem. Mają wrażenie: widać, że kręci - ocenił gość TVN24.

Czy strategia Karola Nawrockiego była skuteczna? Źródło: TVN24

O Trzaskowskim: przemyślana strategia, gorzej z wykonaniem

Rafałowski zauważył, że Rafał Trzaskowski nie odnosił się do afery związanej z mieszkaniem Nawrockiego, dopóki nie stała się ona naprawdę głośna, prowadząc pozytywną kampanię. - Dopiero kiedy sprawa urosła, przystąpił osobiście do ataku, bo widać było ten potencjał, że jest rzeczywiście silny - mówił. Niefortunne, jego zdaniem, było pokazanie danych osobowych pana Jerzego poprzez zdjęcie zawartości koperty, które umieścił w swoich mediach społecznościowych kandydat Koalicji Obywatelskiej.

- W czasie samej debaty Rafał Trzaskowski miał ciekawą strategię związaną z zadawaniem pytań, ponieważ pytania zadawał swoim sojusznikom i to były pytania nastawione na to, żeby dostać miłą odpowiedź i móc się z nią zgodzić, co miało wykreować most w stosunku do tego elektoratu - ocenił.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo