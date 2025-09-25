Czy Polacy chcą edukacji zdrowotnej w szkołach? Sondaż

Kęcka o zdrowiu publicznym. "Ogromne znaczenie ma edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży" Źródło: TVN24

Wprowadzenie do szkół zajęć z edukacji zdrowotnej popiera 53,7 proc. Polaków - wynika z sondażu SW Research przeprowadzonego dla onet.pl. 27,1 proc. badanych jest przeciwnych, a 19,3 proc. nie zajęło stanowiska.

Wprowadzenie edukacji zdrowotnej do szkół popiera przy tym 55,7 proc. kobiet i 51,4 proc. mężczyzn, przeciwnych jest zaś 25,3 proc. kobiet i 29,1 proc. mężczyzn. Wszystkie wyniki zostały zaokrąglone.

Edukacja zdrowotna w szkołach. Sondaż

Wyniki badania znacząco różniły się w zależności od grupy wiekowej. Wśród osób do 24. roku życia 32 proc. popiera wprowadzenie tej tematyki, 30,7 proc. jest przeciwnych a odsetek osób, które nie odpowiedziały sięgnął 37,3 proc. W grupie 25-34 lata za wprowadzeniem jest 53,8 proc. respondentów, a 22,7 proc. jest temu przeciwnych. Wśród osób w wieku 35-49 lat poparcie wyraziło 52,7 proc., a negatywnie wypowiedziało się 30,7 proc. badanych, zaś w grupie osób powyżej 50. roku życia za było 58,2 proc., a przeciwko 25,5 proc.

Badanie SW Research przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 846 osób dorosłych 23 i 24 września metodą wywiadów on-line (CAWI). Próba kwotowa była reprezentatywna ze względu na rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania - podał onet.pl.