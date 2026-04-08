Rzecznik praw uczniowskich coraz bliżej. Działania rządu po programie TVN24

Premier o spotkaniu z młodzieżą w programie "#BezKitu" w TVN24

Kluczowe fakty: Przepisy przewidują powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich, w skład którego ma wejść Krajowy Rzecznik Praw Uczniowskich.

O potrzebie wprowadzenia rzecznika premier rozmawiał z przedstawicielami Fundacji Varia Posnania w programie "#BezKitu" w TVN24.

Donald Tusk zadeklarował wówczas, że sprawdzi, dlaczego projekt ustawy "utknął" w Radzie Ministrów i nie trafił jeszcze do Sejmu.

Przed rozpoczęciem posiedzenia rządu w środę premier podziękował ministrze edukacji Barbarze Nowackiej za przygotowanie projektu noweli ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przypomniał, że brał udział w spotkaniu z reprezentacją uczniów oraz osób zaangażowanych w prace samorządów szkolnych i rad rodziców. Dodał, że do spotkania doszło na wniosek Fundacji Varia Posnania, której przedstawicieli spotkał w "jednym z programów telewizyjnych".

Młodzi upomnieli się o swojego rzecznika

Tusk rozmawiał z przedstawicielami Fundacji Varia Posnania w programie "#BezKitu" w TVN24. Jak usłyszał premier, nad ustawą wprowadzającą do szkół rzecznika praw uczniowskich pracowali od ponad roku. - Od pół roku ta ustawa jest w Radzie Ministrów - mówił jeden z przedstawicieli fundacji. - Czy dołoży pan starań, aby jak najszybciej trafiła do parlamentu i czy spotka się pan z nami, aby omówić kwestie praw uczniowskich, w tym zakaz korzystania z telefonów? - pytał premiera inny jej członek.

- Jeszcze dziś sprawdzę, co jest przyczyną, że to utknęło - zadeklarował Tusk w "#BezKitu" wyemitowanym w marcu, po czym zaprosił fundację na spotkanie.

Rzecznik Praw Uczniowskich

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przewiduje powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich, w skład którego ma wejść Krajowy Rzecznik Praw Uczniowskich, powoływany na czteroletnią kadencję (z możliwością pełnienia tej funkcji przez dwie kadencje) przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister może go również odwołać.

System ten zakłada również działalność 16 wojewódzkich rzeczników praw uczniowskich (działających przy kuratorach oświaty), gminnych (miejskich) i powiatowych rzeczników praw uczniowskich (ich funkcjonowanie będzie fakultatywne) oraz szkolnych rzeczników praw uczniowskich. Co do zasady mają nimi być opiekunowie samorządów uczniowskich.

Projekt wprowadza również obowiązek powoływania od 1 września 2028 roku rad szkół i placówek oświatowych, co ma wzmocnić wpływ rodziców na ich działalność. Resort edukacji podkreślił, że obecnie ich tworzenie jest fakultatywne, a odsetek szkół lub placówek, gdzie zostały one powołane, jest niewielki. Tymczasem "projektodawca dostrzega dużą wartość w tym, by w szkole lub placówce działało gremium, w którym w równej liczbie zasiadają: uczniowie, rodzice i nauczyciele" - wyjaśniło ministerstwo.

Prawo do "kształtowania własnego wyglądu"

W projekcie zawarto również przepisy gwarantujące uczniom ustawowe prawo do kształtowania własnego wyglądu. Z proponowanej regulacji wynika, że uczeń szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej lub określonej w przepisach placówce "ma prawo w szczególności do: kształtowania własnego stroju i wyglądu". Przysługuje mu wolność "od dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu", a w szczególności ze względu m.in. na wygląd.

Jednocześnie uczeń ma "ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi". Niedozwolone ma być noszenie stroju "nawołującego do nienawiści, dyskryminującego, sprzecznego z przepisami prawa lub stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób przebywających w szkole lub placówce lub samego ucznia". Ponadto obowiązkiem ma być przestrzeganie zasad określonych w statucie szkoły co do stroju i wyglądu, np. podczas zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć edukacyjnych w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych.

Projektowana nowela wprowadza też katalog obowiązków ucznia oraz katalog kar dla uczniów oraz procedury ich wymierzania. Wśród kar Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało np. upomnienie pisemne, naganę i naganę z ostrzeżeniem, gdy "niewystarczające do osiągnięcia celu wychowawczego" będą "zwykłe" działania wychowawcze. Projekt zawiera też opis procedury odwoływania się od kar.

Redagował AM