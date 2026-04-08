Polska

Rzecznik praw uczniowskich coraz bliżej. Działania rządu po programie TVN24

Donald Tusk
Premier o spotkaniu z młodzieżą w programie "#BezKitu" w TVN24
Źródło: TVN24
Podczas środowego posiedzenia rząd zajął się między innymi projektem zmian w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. O ustawę wprowadzającą funkcję rzecznika ich praw uczniowie pytali premiera Donalda Tuska w marcowym wydaniu programu "#BezKitu" w TVN24.
Kluczowe fakty:
  • Przepisy przewidują powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich, w skład którego ma wejść Krajowy Rzecznik Praw Uczniowskich.
  • O potrzebie wprowadzenia rzecznika premier rozmawiał z przedstawicielami Fundacji Varia Posnania w programie "#BezKitu" w TVN24.
  • Donald Tusk zadeklarował wówczas, że sprawdzi, dlaczego projekt ustawy "utknął" w Radzie Ministrów i nie trafił jeszcze do Sejmu.

Przed rozpoczęciem posiedzenia rządu w środę premier podziękował ministrze edukacji Barbarze Nowackiej za przygotowanie projektu noweli ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przypomniał, że brał udział w spotkaniu z reprezentacją uczniów oraz osób zaangażowanych w prace samorządów szkolnych i rad rodziców. Dodał, że do spotkania doszło na wniosek Fundacji Varia Posnania, której przedstawicieli spotkał w "jednym z programów telewizyjnych".

Młodzi upomnieli się o swojego rzecznika

Tusk rozmawiał z przedstawicielami Fundacji Varia Posnania w programie "#BezKitu" w TVN24. Jak usłyszał premier, nad ustawą wprowadzającą do szkół rzecznika praw uczniowskich pracowali od ponad roku. - Od pół roku ta ustawa jest w Radzie Ministrów - mówił jeden z przedstawicieli fundacji. - Czy dołoży pan starań, aby jak najszybciej trafiła do parlamentu i czy spotka się pan z nami, aby omówić kwestie praw uczniowskich, w tym zakaz korzystania z telefonów? - pytał premiera inny jej członek.

- Jeszcze dziś sprawdzę, co jest przyczyną, że to utknęło - zadeklarował Tusk w "#BezKitu" wyemitowanym w marcu, po czym zaprosił fundację na spotkanie.

Premier w "#BezKitu". Zobacz całą rozmowę
Premier w "#BezKitu". Zobacz całą rozmowę

Rzecznik Praw Uczniowskich

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przewiduje powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich, w skład którego ma wejść Krajowy Rzecznik Praw Uczniowskich, powoływany na czteroletnią kadencję (z możliwością pełnienia tej funkcji przez dwie kadencje) przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister może go również odwołać.

System ten zakłada również działalność 16 wojewódzkich rzeczników praw uczniowskich (działających przy kuratorach oświaty), gminnych (miejskich) i powiatowych rzeczników praw uczniowskich (ich funkcjonowanie będzie fakultatywne) oraz szkolnych rzeczników praw uczniowskich. Co do zasady mają nimi być opiekunowie samorządów uczniowskich.

Projekt wprowadza również obowiązek powoływania od 1 września 2028 roku rad szkół i placówek oświatowych, co ma wzmocnić wpływ rodziców na ich działalność. Resort edukacji podkreślił, że obecnie ich tworzenie jest fakultatywne, a odsetek szkół lub placówek, gdzie zostały one powołane, jest niewielki. Tymczasem "projektodawca dostrzega dużą wartość w tym, by w szkole lub placówce działało gremium, w którym w równej liczbie zasiadają: uczniowie, rodzice i nauczyciele" - wyjaśniło ministerstwo.

Prawo do "kształtowania własnego wyglądu"

W projekcie zawarto również przepisy gwarantujące uczniom ustawowe prawo do kształtowania własnego wyglądu. Z proponowanej regulacji wynika, że uczeń szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej lub określonej w przepisach placówce "ma prawo w szczególności do: kształtowania własnego stroju i wyglądu". Przysługuje mu wolność "od dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu", a w szczególności ze względu m.in. na wygląd.

Jednocześnie uczeń ma "ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi". Niedozwolone ma być noszenie stroju "nawołującego do nienawiści, dyskryminującego, sprzecznego z przepisami prawa lub stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób przebywających w szkole lub placówce lub samego ucznia". Ponadto obowiązkiem ma być przestrzeganie zasad określonych w statucie szkoły co do stroju i wyglądu, np. podczas zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć edukacyjnych w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych.

Projektowana nowela wprowadza też katalog obowiązków ucznia oraz katalog kar dla uczniów oraz procedury ich wymierzania. Wśród kar Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało np. upomnienie pisemne, naganę i naganę z ostrzeżeniem, gdy "niewystarczające do osiągnięcia celu wychowawczego" będą "zwykłe" działania wychowawcze. Projekt zawiera też opis procedury odwoływania się od kar.

"Wkurza nas system, który obowiązuje". Jakie problemy trapią młodych?

"Wkurza nas system, który obowiązuje". Jakie problemy trapią młodych?

Chroniczny stres, niska samoocena, objawy depresyjne. Co z polską młodzieżą?

Chroniczny stres, niska samoocena, objawy depresyjne. Co z polską młodzieżą?

Redagował AM

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
