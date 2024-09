Polak w dziesiątce najlepszych studentów na świecie. "Ogromne wyróżnienie"

Polak wśród najlepszych studentów

Mikołaj Wolanin studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawo kanoniczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od lutego 2022 roku do czerwca 2023 roku był wolontariuszem, a potem pracownikiem Punktu Pobytu Krótkoterminowego dla Uchodźców z Ukrainy . W 2020 roku Wolanin był nominowany do Międzynarodowej Dziecięcej Nagrody Pokoju, a w 2023 roku otrzymał jedno z głównych wyróżnień w ramach Nagrody Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Mikołaj Wolanin o "ogromnym wyróżnieniu"

- Global Student Prize to bardzo duże wyróżnienie i bardzo się z niego cieszę. Ale ta nagroda nie jest o mnie ani o żadnej z innych osób z tej dziesiątki, tylko dotyczy aktywizmu społecznego. Nie przywiązywałbym więc wagi do nazwisk, które są na tej liście, ale do idei tego konkursu - mówi Mikołaj Wolanin. "Ogromne wyróżnienie, za które wielka wdzięczność!" - dodał we wpisie, który zamieścił na Facebooku w środę.