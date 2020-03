"Dzwoniłam kilkanaście razy". Historia niezrealizowanego kontraktu

Kazimierz: Kolejna, absurdalna, sytuacja. Pod koniec ubiegłego tygodnia skontaktował się z nami przedstawiciel polskiej firmy. To on był w kontakcie z rządowymi agencjami. Uruchomiliśmy nasze kontakty w Turcji, Chinach. Włożyliśmy mnóstwo pracy, by udało się zarezerwować moce przerobowe fabryki produkującej tak zwane błyskawiczne testy. Mają 95-96-procentową poprawność wyniku, na który czeka się od trzech do piętnastu minut. Przy zakupie miliona testów koszt jednego schodzi do kilkunastu euro. Jednak pod koniec weekendu zadzwonił do nas człowiek z firmy, z którą byliśmy w kontakcie i powiedział, że rezygnują z tego pomysłu. Pozostało nam poinformować producenta, a zwolnione przez nas moce przerobowe natychmiast przejął klient z USA. Ten kontrakt, który w ciągu kilkunastu dni pozwoliłby sprowadzić do Polski testy, przepadł. Oczywiście, nadal jest możliwy zakup, ale będzie się daleko w kolejce.