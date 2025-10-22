Kaczyński zeznawał przed komisją ds. wyborów korespondencyjnych Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przesłuchanie Kaczyńskiego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zaplanowane jest na godzinę 10.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kaczyński zeznawał przed komisją ds. wyborów korespondencyjnych

W ramach prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie postępowania dotyczącego tak zwanych wyborów kopertowych, w lutym tego roku zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków usłyszał Mateusz Morawiecki. Były premier nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Jarosław Kaczyński Źródło: TVN24

Morawiecki jako szef rządu wiosną 2020 r. (w trakcie pandemii COVID-19) polecił Poczcie Polskiej działania niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich, które w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa miały odbyć się 10 maja 2020 r. wyłącznie w trybie korespondencyjnym.

Sprawa organizacji wyborów korespondencyjnych

Ustawa w sprawie głosowania korespondencyjnego weszła w życie 9 maja 2020 r., natomiast Morawiecki już 16 kwietnia 2020 r. wydał dwie decyzje: Poczcie Polskiej - polecającą podjęcie działań zmierzających do organizacji wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej, a Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych - polecającą rozpoczęcie drukowania kart do głosowania i innych dokumentów niezbędnych w procesie wyborczym.

Jednak 7 maja Państwowa Komisja Wyborcza oświadczyła, że ustawa z kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 pozbawiła ją instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków, zatem głosowanie 10 maja 2020 r. nie może się odbyć. Ostatecznie wybory odbyły się 28 czerwca (I tura), a głosowano w lokalach wyborczych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD