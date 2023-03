Dziennikarski protest po śmierci Mikołaja Filiksa. Ostatni dzień zbierania podpisów

Środa jest ostatnim dniem, w którym można składać podpisy pod dziennikarskim protestem po tragicznej śmierci nastoletniego Mikołaja Filiksa, syna posłanki KO Magdaleny Filiks. Jak dotąd apel wsparło ponad 700 osób.

Syn posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filiks, Mikołaj, zmarł 17 lutego. Chłopiec miał 15 lat, popełnił samobójstwo. Nie da się jednoznacznie wyrokować co do przyczyn odebrania sobie życia, śledztwo w sprawie śmierci 15-latka prowadzi szczecińska prokuratura. Według szefa państwowej komisji do spraw pedofili Błażeja Kmieciaka rządowe media na przełomie roku doprowadziły do identyfikacji syna posłanki jako ofiary skazanego pedofila.

W związku z tą sprawą redakcje OKO.press, "Polityki", Onetu, "Gazety Wyborczej" zainicjowały wspólny dziennikarski protest. Podpisy pod nim zbierane są indywidualnie, aby każdy przedstawiciel środowiska dziennikarskiego mógł zabrać głos.

Ostatni dzień składania podpisów

Do tej pory - według ostatnich informacji podanych przez OKO.press - udało się zebrać 727 podpisów. "Szczególnie cenne jest to, że akcja dotarła do mediów małych (Radio Ostrowiec, Telewizja Aleksandrów, Tydzień Ziemi Śremskiej, Łomianki.Info) i najbardziej i wysoko specjalistycznych (wspinanie.pl, portal Strefa Instalatora)" - czytamy w portalu OKO.press. Podpisy złożyli też redaktorzy naczelni i ich zastępcy z najważniejszych polskich mediów oraz wielu znanych, nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy.

Podpisy zbierane są tylko do środy. Chęć podpisania apelu należy zgłaszać pisząc na adres mail protest@oko.press, podając swoje imię nazwisko, miejscowość i redakcję/afiliację dziennikarską.

W dziennikarskim proteście napisano między innymi, że śmierć Mikołaja Filiksa "stała się wyzwaniem dla opinii publicznej, a zwłaszcza dla naszego środowiska, bo mogły się do niej przyczynić działania osób przedstawiających się tak jak my – jako dziennikarze i dziennikarki". "Media publiczne – Radio Szczecin oraz TVP Info – informując 29 grudnia 2022 roku o wyroku z grudnia 2021 roku, dotyczącym osoby skazanej za czyny pedofilskie, zrobiły to bowiem w sposób, który pozwolił na łatwą identyfikację, że ofiarą było dziecko szczecińskiej posłanki" - czytamy.

