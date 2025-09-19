Dwóch polskich żołnierzy wojsk specjalnych zginęło w czasie szkolenia w USA

Dowództwo Generalne: podczas szkolenia spadochronowego w USA zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych Źródło: TVN24

"Z głębokim żalem informujemy, że 19 września 2025 roku, podczas nocnego szkolenia spadochronowego realizowanego w Stanach Zjednoczonych doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych" - podało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych we wpisie na platformie X.

Z głębokim żalem informujemy, że 19 września 2025 roku, podczas nocnego szkolenia spadochronowego realizowanego w Stanach Zjednoczonych, doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych.



— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) September 19, 2025

Jak przekazano rodziny żołnierzy, którzy zginęli, zostały objęte wszechstronnym wsparciem.

"Przyczyny zdarzenia są przedmiotem postępowania prowadzonego przez specjalna komisję powołaną w celu wyjaśnienia tego tragicznego zdarzenia" - podano.

Niezwykle smutna wiadomość dotarła do nas ze Stanów Zjednoczonych. W czasie nocnych ćwiczeń spadochronowych w USA śmierć poniosło dwóch naszych świetnych żołnierzy Wojsk Specjalnych. Rodziny poległych zostały objęte pełnym wsparciem. Składam im najgłębsze wyrazy współczucia.
— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 19, 2025

